Les frappes israéliennes se poursuivent dans le Sud du Liban

>> Les États-Unis et l'Iran parviennent à un accord pour mettre fin au conflit

>> Deux morts dans une frappe de drone israélien dans le Sud du Liban

>> Les États-Unis annoncent un cadre pour une "paix durable" entre Israël et le Liban

En fin d'après-midi mercredi 1er juillet, un drone israélien a mené une frappe aérienne visant un véhicule en stationnement dans le quartier de Deir, dans la ville de Nabatieh al-Fawqa, au sud du pays. Moins de 30 minutes plus tard, le drone a lancé une deuxième frappe sur la ville. La NNA a indiqué que des bénévoles d'organisations humanitaires locales ont essuyé des tirs israéliens à la périphérie de Nabatieh al-Fawqa alors qu'ils se rendaient sur les lieux pour éteindre l'incendie qui s'était déclaré dans le véhicule touché par le missile guidé. Aucun blessé n'a été signalé. Plus tôt dans l'après-midi, un drone israélien a largué trois grenades assourdissantes au-dessus de la ville de Yater, dans le Sud, tandis qu'un autre drone en a largué une au-dessus de Nabatieh al-Fawqa. Mercredi soir 1er juillet, les forces israéliennes ont provoqué une importante explosion aux abords de la ville de Rshaf, dans le district de Bint Jbeil, dans le Sud du Liban. La NNA a également fait état d'une autre explosion dans la ville voisine de Beit Yahoun.

Xinhua/VNA/CVN