Vladimir Poutine affirme que la Russie est prête à conclure un accord de paix avec l'Ukraine

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé jeudi 4 juin que la Russie était prête à trouver un accord avec l'Ukraine par des moyens pacifiques et qu'elle était disposée à accepter des compromis.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

S'exprimant lors d'une réunion avec les directeurs des principales agences de presse internationales participant au 29e Forum économique international de Saint-Pétersbourg, il a affirmé que la Russie restait disposée à rechercher un règlement négocié basé sur un cadre discuté avec le président américain Donald Trump lors d'une réunion à Anchorage, en Alaska, en août 2025.

Il a ajouté que la Russie était prête à accepter les compromis discutés lors de la réunion et a exprimé l'espoir que l'Ukraine les acceptera également.

Parallèlement, M. Poutine a indiqué que les troupes russes progressent sur toute la ligne de contact et ont pris le contrôle total de la région de Louhansk, de 85% de la région de Donetsk et de 80% de la région de Zaporijjia.

Selon le président russe, il n'est par ailleurs pas nécessaire de suspendre les combats pour entamer des négociations sur l'Ukraine et il serait préférable de mettre un terme aux hostilités dans leur ensemble plutôt que de parvenir à un cessez-le-feu.

M. Poutine a également noté que les accords potentiels entre la Russie et l'Ukraine constitueraient des "documents historiques".

Xinhua/VNA/CVN