Le président sud-coréen propose de rétablir les canaux de communication avec la RPDC

Cette proposition a été faite lors de l'inauguration du 22e Conseil consultatif pour la réunification pacifique, qui conseille le chef de l'État sur les questions de réunification. M. Lee, qui préside ce conseil, a assuré qu'il poursuivrait ses efforts en faveur d'une péninsule coréenne dénucléarisée tout en mettant fin à l'état de guerre qui y règne. Techniquement, la péninsule reste en état de guerre, car la guerre de Corée (1950-1953) s'est achevée par un armistice et non par un traité de paix.

Xinhua/VNA/CVN