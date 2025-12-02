icon search
mask
Brefs / International
Le président sud-coréen propose de rétablir les canaux de communication avec la RPDC

Le président sud-coréen Lee Jae-myung a proposé le 2 décembre de rétablir les canaux de communication avec la République populaire démocratique de Corée (RPDC), selon plusieurs médias locaux.

>> Rétablir toutes les mesures militaires interrompues en vertu de l'accord militaire intercoréen

>> La RPDC confirme le blocage complet des liaisons routières et ferroviaires avec la R. de Corée

>> Le président sud-coréen chercher à réduire les tensions militaires avec la RPDC

Cette proposition a été faite lors de l'inauguration du 22e Conseil consultatif pour la réunification pacifique, qui conseille le chef de l'État sur les questions de réunification. M. Lee, qui préside ce conseil, a assuré qu'il poursuivrait ses efforts en faveur d'une péninsule coréenne dénucléarisée tout en mettant fin à l'état de guerre qui y règne. Techniquement, la péninsule reste en état de guerre, car la guerre de Corée (1950-1953) s'est achevée par un armistice et non par un traité de paix.

Xinhua/VNA/CVN

#République de Corée #RPDC #paix #relations

Autres articles

Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

Adresse : 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï, Vietnam

Permis de publication : 25/GP-BTTTT

Tél : (+84) 24 38 25 20 96

E-mail : courrier@vnanet.vn, courrier.cvn@gmail.com

back to top