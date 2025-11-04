RPDC : décès à 97 ans de l'ancien haut responsable Kim Yong Nam

Kim Jong Un, secrétaire général du Parti des travailleurs de Corée (PTC) et président des Affaires d'État de la RPDC, s'est rendu au cercueil de Kim Yong Nam le 4 novembre à 01h00 heure locale (le 3 novembre à 16h00 GMT) pour exprimer ses sincères condoléances, selon l'agence. Le Comité central du PTC, la Commission des affaires d'État de la RPDC, le Comité permanent de l'Assemblée populaire suprême de la RPDC et le gouvernement de la RPDC ont décidé d'organiser des funérailles nationales pour Kim Yong Nam, a-t-elle ajouté, précisant que le comité national des funérailles est composé de 100 personnes, dont Kim Jong Un. Le cercueil de Kim Yong Nam sera exposé pour recevoir les condoléances le 4 novembre de 09h00 à 19h00 heure locale (de 00h00 à 10h00 GMT), et les funérailles auront lieu le 5 novembre à 09h00, selon le comité national des funérailles cité par KCNA.

Xinhua/VNA/CVN