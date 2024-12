Le Vietnam demeure le premier partenaire commercial de l’Italie au sein de l’ASEAN

Les relations économiques entre le Vietnam et l'Italie en 2024 ont connu des progrès remarquables, aidant le Vietnam à demeurer le plus grand partenaire commercial de l'Italie au sein de l'ASEAN et l’Italie à être le 3e plus grand partenaire commercial du Vietnam au sein de l’UE.