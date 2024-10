Promouvoir la coopération économique et d'investissement entre le Vietnam et l'Italie

Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de sa visite de travail en Italie les 24 et 25 octobre, la délégation de la CMSC a eu des séances de travail avec les représentants de la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A, institution nationale de promotion italienne, du groupe d’assurance et de produits financiers SACE et de la SIMEST, chargée de promouvoir l’investissement à l'étranger des entreprises italiennes et de fournir une assistance technique et financière aux projets.

Lors de sa rencontre avec les représentants du SACE, le vice-président de la CMSC, Nguyên Canh Toàn, a souligné que les représentants des principales sociétés d'État du Vietnam, opérant dans des secteurs importants de l'économie tels que les transports, l'aviation, les télécommunications et la finance, participant à la délégation, souhaitaient échanger des expériences internationales, pour continuer à perfectionner les méthodes de gestion du capital de l'État et de gouvernance d'entreprise, contribuant aux objectifs macroéconomiques du gouvernement.

Pour sa part, Michal Ron, représentante du SACE, a déclaré que le développement économique rapide du Vietnam et son rôle important dans la chaîne industrielle mondiale ont aidé ce pays à devenir un grand partenaire de l'Italie.

Le SACE a ouvert un bureau de représentation au Vietnam pour accompagner les entreprises italiennes au Vietnam à moyen et long termes, et envisage des activités d'investissement dans de nombreux domaines tels que le café ou les produits agricoles, l'électronique, la logistique, les soins médicaux et de santé.

À cette occasion, le directeur général de la Compagnie d’investissement en capitaux étatiques (SCIC, pour State Capital Investment Corporation), Nguyên Quôc Huy, et Michal Ron ont signé un protocole d'accord de coopération entre les deux parties. La SCIC, entreprise détenue à 100% par l'État, assiste la modernisation des entreprises publiques pour rendre plus efficace l'emploi des capitaux publics.

De bonnes bases

Il s'agit d'un événement important, qui pose notamment de bonnes bases pour le partenariat entre les deux sociétés, contribuant au développement des relations d'amitié entre le Vietnam et l'Italie qui ont déjà 50 années d'existence.

Lors de la rencontre avec les représentants de la CDP et de la SIMEST, Nguyên Canh Toàn a souligné que la CMSC souhaitait toujours soutenir les entreprises vietnamiennes et les partenaires italiens pour promouvoir le commerce et les investissements dans tous les domaines.

La CMSC est disposée à présenter à la CDP et la SIMEST les entreprises vietnamiennes appropriées pour rechercher conjointement des possibilités d'investissement sur le marché vietnamien.

Les représentants de la CDP et de la SIMEST ont tous deux exprimé leur désir de renforcer la coopération dans des domaines tels que les énergies renouvelables, les technologies vertes, l'agriculture, les infrastructures de transport et la finance-banque.

Ils ont tous deux affirmé leur engagement et leur désir de continuer à élargir et approfondir cette coopération dans les temps à venir.

VNA/CVN