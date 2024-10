Renforcement de la coopération entre localités vietnamiennes et italiennes

Organisé conjointement par le ministère vietnamien des Affaires étrangères, l'ambassade du Vietnam en Italie, ainsi que leurs partenaires vietnamiens et italiens, l'événement a réuni près de 200 participants.

Les délégués représentaient diverses régions italiennes telles que l'Émilie-Romagne, la Lombardie, le Piémont, la Ligurie, la Toscane, les Marches, les Pouilles, la Campanie et la Calabre, ainsi que des provinces et grandes villes vietnamiennes dont Kon Tum, Hà Nam, Nghê An et Hô Chi Minh-Ville.

Photo : VNA/CVN

Dans son discours d'ouverture, l'ambassadeur du Vietnam en Italie, Duong Hai Hung, a souligné que les deux parties disposaient d’un grand potentiel de coopération qui devait être exploité, soulignant que cette conférence aiderait les localités des deux pays à lancer des activités de coopération et à établir des partenariats dans de nombreux domaines, notamment l'agriculture, l'agroalimentaire, l'industrie, conformément aux besoins et aux intérêts mutuels.

Alessio Mammi, conseiller pour les politiques agricoles et agroalimentaires de l’Émilie-Romagne, a exprimé son optimisme quant aux nouvelles perspectives de coopération, affirmant que cette conférence pourrait ouvrir de nouvelles opportunités de coopération entre sa région et les localités vietnamiennes.

Il a présenté l'Émilie-Romagne comme un pôle d'excellence agricole et agroalimentaire en Italie, mettant en avant la qualité de ses produits qui incarnent l'identité culturelle italienne, ainsi que sa position de leader dans le domaine de la transformation agroalimentaire.

Photo : VNA/CVN

Au cours de deux séminaires thématiques axés sur agriculture - agroalimentaire - boissons, et industrie - fabrication - machines - énergies renouvelables, les représentants des localités vietnamiennes et italiennes ont présenté leurs atouts, leurs potentiels, leurs politiques et privilèges pour les investisseurs, ainsi que les opportunités de coopération.

Les intervenants vietnamiens ont unanimement souligné l'importance de cette conférence, la qualifiant d’une opportunité précieuse pour les localités des deux pays d'approfondir leurs échanges et leur coopération, tout en présentant les atouts et leur potentiel.

La participation de nombreux dirigeants et représentants d'associations et d'entreprises issus de nombreuses localités des deux pays a témoigné du bessoin et de l'intérêt mutuel pour une coopération renforcée. Cette conférence était inscrite dans la continuité des échanges entre délégations locales des deux pays, notamment les visites effectuées par le personnel de l'ambassade du Vietnam dans la majorité des localités italiennes dans le cadre de "l'Année Vietnam - Italie 2023" et de l'initiative "Relier le Vietnam aux localités du Sud de l'Italie" au cours du premier semestre 2024.

VNA/CVN