Économie numérique : l’Allemagne partage des expériences avec le Vietnam

Un séminaire international a été organisé le 30 octobre à Hanoï pour le partage d'expériences allemandes en matière d’élaboration du cadre juridique, de développement de l’économie numérique, d’innovation et de durabilité.

Photo : VNA/CVN

Dans le cadre du Programme de dialogue sur l’État de droit entre les ministères vietnamien et allemand de la Justice, l’Institut de l’État et du droit (relevant de l’Académie des sciences sociales du Vietnam) et la Fondation Friedrich Naumann for Freedom (FNF) ont organisé ce séminaire.

Selon le Pr. associé - Dr. Nguyên Duc Minh, vice-président de l’Académie des sciences sociales du Vietnam, la mise en place d'un cadre juridique adapté, flexible et évolutif est une nécessité urgente pour le Vietnam. Les institutions doivent garantir la liberté de création, promouvoir l'innovation technologique et assurer la stabilité et le développement durable de l'économie.

Les expériences allemandes montrent qu’un développement numérique durable repose sur un État de droit solide, des politiques claires en matière de protection des données, de concurrence loyale et de responsabilité sociale... Ces éléments constituent des repères importants pour le Vietnam, notamment dans la mise en œuvre de la Loi sur la protection des données personnelles et d’autres textes relatifs à la transformation numérique, à l’intelligence artificielle et aux plates-formes numériques, a estimé le responsable vietnamien.

Vanessa Steinmetz, représentante régionale de la FNF pour l’Asie du Sud-Est et l’Asie de l’Est, a affirmé que l’Allemagne attache une grande importance à la promotion de l’État de droit et à l’innovation responsable, dans un esprit d’équilibre entre liberté créative et respect des droits humains.

Le Docteur Nguyên Tiên Duc, de l’Institut de l’État et du droit, a souligné que plusieurs pays européens, dont l’Allemagne, imposent aux entreprises de contrôler et d’assumer la responsabilité de leurs chaînes d’approvisionnement - une orientation que le Vietnam devrait envisager d’adopter.

Les participants ont convenu que le Vietnam devait poursuivre le perfectionnement de son système juridique, créer un organisme indépendant chargé de la protection des données, promouvoir une gouvernance responsable des données, ainsi que la transparence en matière d'information et le respect des droits des utilisateurs...

VNA/CVN