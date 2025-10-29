Dialogue théorique entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti social-démocrate allemand

Le 10ᵉ dialogue théorique entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Parti social-démocrate d’Allemagne (SPD) s’est tenu, le 29 octobre à Hanoï, sur le thème "Les points de vue des deux Partis sur la configuration politique mondiale, l’ordre économique global et la civilisation humaine dans le nouveau contexte : problématiques et orientations stratégiques".

>> 50 ans de relations Vietnam - Allemagne : un partenariat stratégique en plein essor

>> Le Vietnam promeut le développement de CFI avec des partenaires allemands

>> Le président de l’Assemblée nationale reçoit une délégation du SPD allemand à Hanoï

Photo : Phuong Hoa/VNA/CVN

L’événement a été coprésidé par Nguyên Xuân Thang, membre du Bureau politique, président du Conseil théorique central et directeur de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh, et par Achim Post, vice-président du SPD.

Les délégués ont partagé leurs points de vue sur les évolutions de l’ordre mondial, les défis liés à la sécurité non traditionnelle, la guerre commerciale et la restructuration de l’ordre économique mondial, ainsi que sur le rôle des partis politiques dans le contexte actuel de profondes transformations internationales.

Les deux parties ont convenu que, dans un contexte international marqué à la fois par de nombreux risques et de nouvelles opportunités, la coopération internationale, le dialogue politique et le partage d’expériences théoriques constituent des fondements essentiels pour promouvoir la paix, la stabilité et le développement durable.

Photo : Phuong Hoa/VNA/CVN

En recevant la délégation du SPD au siège du Comité central du PCV, Nguyên Xuân Thang a souligné que ce dialogue contribue à mieux appréhender les évolutions du contexte politique, sécuritaire et civilisationnel mondial, tout en aidant à déterminer les priorités stratégiques et à surmonter les défis afin de favoriser le développement.

Il a réaffirmé que le Parti et l’État du Vietnam demeurent fidèles à la politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de paix, de coopération et de développement, fondée sur la diversification et la multilatéralisation des relations internationales.

Pour sa part, Achim Post a hautement apprécié les réalisations remarquables du Vietnam dans le processus de Renouveau, de développement socio-économique et d’intégration internationale, affirmant que le SPD attache de l’importance à la coopération théorique avec le PCV, considérée comme un mécanisme de dialogue essentiel pour partager les expériences en matière d’élaboration de politiques, de développement durable, d’équité sociale et de réponse aux défis mondiaux.

VNA/CVN