Résumé du 9e échange d'amitié en matière de défense des frontières Vietnam - Chine

Dans l'après-midi du 24 avril, à Hanoï, le ministère de la Défense a organisé une réunion pour faire le bilan du 9 e échange d'amitié en matière de défense des frontières entre le Vietnam et la Chine. Le général de corps d’armée Hoàng Xuân Chiên, membre du Comité central du Parti, membre de la Commission militaire centrale et vice-ministre de la Défense, a présidé la réunion.

Le 9e échange d'amitié en matière de défense frontalière entre le Vietnam et la Chine s'est déroulé les 16 et 17 avril dans la province de Lang Son (Vietnam) et la région autonome Zhuang du Guangxi (Chine). L'événement a réuni une délégation vietnamienne conduite par le général Phan Van Giang, ministre de la Défense, et une délégation chinoise menée par le général Dong Jun, ministre de la Défense.

Il est notable que, pour la première fois lors de cet échange, les ministres de la Défense ont suivi à distance les rapports des flottes navales des deux nations concernant les préparatifs d'une patrouille conjointe, et ont donné le signal de départ pour cette opération.

Par ailleurs, les deux ministres ont participé à diverses activités conjointes, notamment des visites d'unités de gestion et de protection des frontières des deux pays, des visites d'écoles avec remise de présents aux enseignants et aux élèves, ainsi qu'une visite du poste frontière intelligent de Huu Nghi Quan et du Centre logistique de Viettel Lang Son.

Au nom de la Commission militaire centrale et du ministère de la Défense, Hoàng Xuân Chiên a salué les réalisations des agences et des unités dans la préparation et le déroulement de cet échange. Il a vivement apprécié les efforts, la détermination, le sens des responsabilités et la participation active des entités concernées, facteurs clés du succès de cet événement. Il a souligné l'importance de pérenniser les activités d'échange aux frontières avec la Chine et les autres nations voisines.

