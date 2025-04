Une nouvelle dynamique pour les relations sino-vietnamiennes

À l'issue de la tournée du secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois Xi Jinping dans trois pays d'Asie du Sud-Est, dont le Vietnam, Wang Yi, membre du Politburo du Comité central du PCC et ministre des Affaires étrangères de Chine, a déclaré qu’il s’agissait d’une initiative diplomatique majeure, entreprise à la suite du plénum sur le travail relatif aux relations de voisinage.

>> La visite du dirigeant Xi Jinping au Vietnam atteint des résultats supérieurs aux attentes

>> La visite du dirigeant chinois Xi Jinping marque un jalon historique dans les relations Vietnam-Chine

>> Le ministère chinois des Affaires étrangères affirme le succès de la visite au Vietnam du dirigeant Xi Jinping

Au sujet de la visite de M. Xi au Vietnam, M. Wang a souligné que la Chine et le Vietnam étaient deux pays voisins socialistes, partageant idéaux, convictions et larges intérêts stratégiques communs.

Photo : VNA/CVN

Le fait que Xi Jinping ait choisi le Vietnam comme première étape de sa première visite à l'étranger cette année, et que Tô Lâm ait choisi la Chine comme première destination après avoir pris ses fonctions de secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), illustre pleinement le caractère stratégique et le haut niveau des relations sino-vietnamiennes.

Selon Wang Yi, l'orientation stratégique de hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays est le plus grand avantage et la garantie politique la plus importante pour le développement des relations sino-vietnamiennes. Lors de la visite, les deux secrétaires généraux ont eu des échanges approfondis sur les questions stratégiques et d'orientation.

Xi Jinping a également rencontré le président de la République, Luong Cuong, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân. Les dirigeants des deux Partis et des deux pays ont confirmé à l'unanimité que la Chine et le Vietnam feraient progresser le développement de leur coopération stratégique globale avec une qualité plus élevée et à des niveaux plus profonds, et accéléreraient la construction d'une communauté d'avenir partagé Chine - Vietnam d'importance stratégique.

Photo : Kyodo/VNA/CVN

45 documents de coopération

Wang Yi a indiqué que les deux parties avaient publié une déclaration conjointe et signé 45 documents de partenariat, notamment la coopération ferroviaire bilatérale. Les deux secrétaires généraux ont assisté à la cérémonie de lancement du Mécanisme de coopération ferroviaire Chine - Vietnam. Celui-ci vise à connecter complètement les lignes ferroviaires à écartement standard, à renforcer la capacité de transport transfrontalier, à réduire les coûts logistiques et à favoriser l'intégration fluide de chaînes d’approvisionnement. Il contribuera au développement du corridor économique Chine - Péninsule indochinoise et deviendra un projet phare dans le cadre de l’initiative "la Ceinture et la Route" de haute qualité entre les deux pays.

Wang Yi a souligné que 2025 marquait également l'Année des échanges entre peuples Chine - Vietnam. Xi Jinping et les dirigeants vietnamiens ont rencontré les délégués participant à la Rencontre d'amitié des peuples Chine - Vietnam, affirmant que la base, le lien vital et la force des relations bilatérales résident dans le peuple, et encourageant la jeunesse des deux pays à contribuer activement à la cause du socialisme et à la construction d'une communauté d'avenir partagé Chine - Vietnam.

Le chef de la diplomatie chinoise a conclu en affirmant qu'au milieu des bouleversements mondiaux, la coopération amicale entre la Chine et le Vietnam illustrait un esprit de progrès. Les deux pays coopéreront selon les orientations définies par leurs dirigeants pour contribuer à la cause du socialisme mondial et au progrès de l’humanité.

VNA/CVN