Le secrétaire général du Parti Tô Lâm reçoit l'ambassadeur de l'UE au Vietnam

>> Le Vietnam souhaite renforcer sa coopération multiforme avec la Belgique

>> Le secrétaire général du Parti reçoit le Premier ministre espagnol

>> Renforcement des relations entre le Vietnam et l'UE

Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre, Tô Lâm a salué le rôle et les contributions de l'ambassadeur et de la délégation de l'UE au Vietnam dans le développement des relations Vietnam-UE. Il s'est déclaré convaincu que, grâce aux efforts conjoints, les relations Vietnam-UE serait de plus en plus consolidées et développées vers de nouveaux sommets. Le secrétaire général a souligné que l'UE est l'un des partenaires importants de premier rang dans la politique étrangère du Vietnam et a noté avec satisfaction le développement dynamique et global des relations bilatérales dans tous les domaines depuis l'établissement des relations diplomatiques il y a 35 ans.

Les deux parties mettent actuellement en œuvre quatre accords de coopération et huit mécanismes de dialogue. L'Accord de libre-échange Vietnam - UE (EVFTA), après cinq ans de mise en œuvre, a donné un nouvel élan au commerce bilatéral, faisant du Vietnam le premier partenaire commercial de l'UE en Asie du Sud-Est, et de l'UE le quatrième plus grand partenaire commercial et le sixième plus grand investisseur au Vietnam. En 2024, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint près de 70 milliards de dollars, tandis que les investissements de l'UE au Vietnam ont dépassé les 30 milliards de dollars.

Dans le contexte géopolitique et commercial mondial complexe actuel, Tô Lâm a appelé à une coopération renforcée et à la confiance politique. Il a recommandé aux deux parties d'élaborer une feuille de route pour porter les relations bilatérales à un niveau supérieur, de manière concrète et de haute qualité, garantissant ainsi un bénéfice mutuel. Il a également souligné la nécessité de promouvoir les échanges de délégations et les contacts de haut niveau, tout en poursuivant la mise en œuvre effective de l'accord de libre-échange UE - Vietnam (EVFTA), moteur de la coopération en matière de commerce et d'investissement.

Il a affirmé que le Vietnam poursuivait une politique étrangère de multilatéralisation et de diversification, promouvant des partenariats égaux et mutuellement bénéfiques avec tous les partenaires, y compris l'UE et ses États membres, ainsi que favorisant des échanges et des investissements équilibrés et durables en vue de la réalisation d'objectifs communs de développement durable.

Le chef du Parti a salué l'intérêt croissant de l'UE pour la coopération avec le Vietnam dans la transition verte, la transformation numérique, le développement durable, les sciences et technologies, l'innovation, les énergies renouvelables, les infrastructures de transport durables, l'industrie de la défense, la formation des ressources humaines, etc.

Soulignant l'importance de la coopération en matière d'éducation et de formation, ainsi que des échanges interpersonnels et de jeunes, Tô Lâm a proposé aux deux parties d'étudier les possibilités de faciliter la délivrance de visas à leurs citoyens.

Concernant les questions régionales et internationales, le chef du Parti a affirmé que le Vietnam est une nation éprise de paix et un membre proactif et responsable de la communauté internationale face aux défis régionaux et mondiaux. Les deux parties ont souligné l'importance d'une coopération renforcée au sein de l'ASEAN et de l'UE, tout en préservant la paix et la stabilité en Mer Orientale, une région stratégiquement vitale pour le commerce mondial.

Photo : VNA/CVN

De son côté, l'ambassadeur Julien Guerrier a félicité le Vietnam pour ses réalisations après 50 ans de réunification nationale. Il a affirmé que le Vietnam est un partenaire fiable et prioritaire de l'UE dans la région Asie-Pacifique. Il a salué le rôle et la position croissants du Vietnam, en particulier dans le contexte où le Vietnam entre dans une nouvelle ère.

Partageant l'avis du secrétaire général sur la science, la technologie et l'innovation comme moteurs clés pour le développement et la prospérité, l'ambassadeur a confirmé que l'UE souhaite soutenir le Vietnam dans la réalisation de son objectif de devenir un pays développé d'ici 2045 et d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.

Julien Guerrier a également souligné le vif intérêt de l'UE à approfondir la coopération avec le Vietnam dans les secteurs des infrastructures, des transports, des énergies renouvelables, de l'aéronautique et de l'aérospatiale, des télécommunications et de la transition écologique.

L'ambassadeur a estimé que l'UE et le Vietnam partagent des intérêts communs pour que le système commercial international et les chaînes d'approvisionnement ne soient pas interrompus, assurant ainsi une croissance stable et prospère pour chaque pays.

VNA/CVN