Vietnam - Slovénie : coopération multiforme en faveur du développement durable

Lors de la présentation de ses lettres de créance à la présidente le 23 avril, le diplomate l’a informée des progrès encourageants et efficaces des liens traditionnels d’amitié et de coopération entre le Vietnam et la Slovénie dans de nombreux secteurs, notamment la politique, la diplomatie, l’économie et le commerce.

Soulignant le développement socio-économique du Vietnam, il a noté que la Slovénie et le Vietnam sont des économies en transition, atteignant un niveau de développement plus élevé. La Slovénie, selon lui, est un modèle de développement réussi, ayant échappé au piège du revenu intermédiaire pour devenir une économie développée fondée sur la science, la technologie et l'innovation.

À cet égard, il a affirmé que le Vietnam attache une grande importance à cette coopération et est disposé à développer davantage son amitié et ses liens multiformes avec la Slovénie. Il a exprimé l’espoir que les entreprises slovènes augmenteraient leurs activités commerciales et d'investissement au Vietnam, notamment dans des secteurs porteurs pour les deux parties.

L'ambassadeur vietnamien a également appelé la Slovénie à accélérer la ratification du traité de protection des investissements entre le Vietnam et l’Union européenne (EVIPA) et à plaider pour la levée du carton jaune imposé aux produits aquatiques en provenance du Vietnam.

Il a enfin exprimé son espoir que la présidente et le gouvernement slovènes continueront à soutenir la communauté vietnamienne vivant en Slovénie, afin qu’elle puisse continuer à jouer un rôle de pont pour renforcer l’amitié entre les deux peuples.

De son côté, Natasa Pirc Musar a salué le développement dynamique de l’économie vietnamienne, soulignant son potentiel et ses opportunités. Elle a exprimé l’espoir que les deux pays établiraient des objectifs spécifiques pour promouvoir une coopération substantielle, en particulier dans le contexte de volatilité mondiale, marqué par de nombreux défis tels que les conflits, l’instabilité économique et l’augmentation des politiques commerciales protectionnistes.

Elle a également salué l’amitié et la coopération traditionnelles entre les deux pays, notamment leur coordination et leur soutien mutuel au sein des forums internationaux, ainsi que leur engagement en faveur du multilatéralisme et du droit international, dont la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

La présidente a réaffirmé l’importance attachée par l’État et le gouvernement slovènes au renforcement de l’amitié et de la coopération multiforme avec le Vietnam, et a convenu que les deux pays possédaient encore un grand potentiel de collaboration dans des domaines tels que la haute technologie, l’industrie, la transformation numérique, la croissance verte, la logistique et les questions de travail.

