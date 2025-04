Laisser le passé derrière soi et regarder vers l'avenir

Pham Thu Hang a qualifié la victoire du 30 avril de triomphe de la conscience et de la justice, mettant fin à de lourdes pertes et souffrances non seulement pour le peuple vietnamien, mais aussi pour d'innombrables familles américaines.

Répondant à la demande d'un correspondant sur les relations entre le Vietnam et les États-Unis, alors que le Vietnam célèbre le 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale, Pham Thu Hang a déclaré que ces dernières années ont été marquées par des efforts considérables déployés par des générations de Vietnamiens et d'Américains pour développer les relations bilatérales à leur niveau actuel.

D'anciens adversaires, le Vietnam et les États-Unis ont normalisé leurs relations et établi les relations diplomatiques en 1995. En 2013, les deux pays ont établi un partenariat global, et ont récemment élevé leurs relations à un partenariat stratégique global pour la paix, la coopération et le développement durable.

Le développement vigoureux et constant des relations vietnamo-américaines répond aux intérêts et aux aspirations partagées des peuples des deux pays, tout en contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région comme dans le monde entier.

En réponse à des questions de correspondants concernant l'invitation de soldats chinois, lao et cambodgiens à participer à la cérémonie commémorative, ainsi que celle adressée à des responsables américains, et leur réponse, la porte-parole du ministères Affaires étrangères, Pham Thu Hang, a déclaré : "La célébration du 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale est un événement très important, non seulement pour le peuple vietnamien, mais aussi pour les amis internationaux qui ont accompagné, soutenu et aidé le Vietnam dans sa lutte pour l'indépendance nationale. En particulier, la Chine, le Laos et le Cambodge sont trois pays voisins entretenant avec le Vietnam des relations d'amitié traditionnelle et de longue date".

"Nous sommes heureux d'accueillir les forces militaires lao, chinoises et cambodgiennes au défilé militaire, qui reflète la solidarité, l'amitié et la coopération de plus en plus étroites entre le Vietnam et ces pays", a-t-elle affirmé.

Acceptant les invitations du Vietnam, de nombreuses délégations de haut rang, des partis politiques, des représentants d'organisations internationales, des mouvements pacifistes et anti-guerre, et des amis internationaux, y compris ceux des États-Unis, ont confirmé leur présence, a déclaré Pham Thu Hang.

VNA/CVN