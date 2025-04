Renforcer les relations entre Diên Biên et les provinces du Nord du Laos

Lors de la séance de travail, les deux parties ont dressé un bilan de leur coopération et partagé leurs méthodes de supervision et de réalisation des grands projets socio-économiques et d'infrastructures. Ces discussions ont permis de réaffirmer leur engagement à garantir la sécurité et la stabilité aux frontières, tout en dynamisant la collaboration entre Diên Biên et les provinces du Nord du Laos.

Lê Thành Dô, président du Comité populaire de la province de Diên Biên, a informé la délégation lao des bons résultats obtenus dans le cadre des activités de coopération d'amitié menées entre Diên Biên et les provinces du Nord du Laos, notamment dans les domaines de l’import-export, du commerce, de la défense, de la sécurité, de la formation et de l’éducation.

Suvon Luongbunmi a tenu à exprimer sa vive gratitude au Parti, à l'État et au peuple vietnamiens, et plus particulièrement à la province de Diên Biên, pour leur soutien constant et efficace apporté au Laos. Il a insisté sur le fait que les liens entre Diên Biên et les provinces septentrionales du Laos incarnaient la solidarité spéciale unissant les deux nations - une relation qu'il a appelée à consolider et à hisser vers de nouveaux sommets.

Présent à la séance de travail, Trân Quôc Cuong, secrétaire du Comité provincial du Parti de Diên Biên, a suggéré au vice-président de l’AN lao de continuer à soutenir le renforcement des relations entre les provinces concernées. Il a notamment appelé à une intensification des échanges et de la coopération dans la sensibilisation des populations à la grande amitié, à la solidarité spéciale et à la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos, en particulier auprès des jeunes générations. Il a également souligné l'importance de promouvoir les échanges culturels, éducatifs, médicaux, économiques et sociaux entre les deux peuples.

Enfin, les deux parties se sont engagées à poursuivre et faciliter la coopération entre les organisations et entreprises, à renforcer la collaboration dans la lutte contre la criminalité, ainsi qu’à maintenir la sécurité et l’ordre dans les zones frontalières communes.

