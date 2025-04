Solidarité particulière et coopération globale entre le Vietnam et le Laos

Le Vietnam et le Laos sont deux pays voisins dont les relations fraternelles se sont forgées et nourries au fil de milliers d’années de construction et de défense nationales. Au cours des 60 dernières années, les dirigeants du Parti, de l'État et les peuples des deux nations n'ont cessé de préserver et de promouvoir cette grande amitié et cette solidarité particulière. Ils ont également renforcé la coopération globale entre les deux pays, contribuant ainsi à porter les relations Vietnam - Laos vers de nouveaux sommets à l'avenir.