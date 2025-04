Le président vietnamien arrive à Vientiane, entamant une visite d'État au Laos

Le président Luong Cuong et une délégation vietnamienne de haut rang sont arrivés jeudi après-midi 24 avril à l'aéroport international de Wattay, à Vientiane, entamant une visite d'État au Laos les 24 et 25 avril, à l'invitation du secrétaire général du Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao et président Thongloun Sisoulith.

Photo : VNA/CVN

La visite du président Luong Cuong au Laos intervient à un moment où les deux pays mettent en œuvre avec vigueur les résolutions de chaque Parti et les plans de développement socio-économique de chaque pays et ont réalisé de nombreuses réalisations importantes fières.

Les relations de coopération entre le Vietnam et le Laos se développent très bien. Les accords conclus par les hauts dirigeants des deux Partis et les accords de coopération entre les deux gouvernements sont activement mis en œuvre par les deux parties et ont permis d'obtenir de nombreux résultats importants dans de nombreux domaines.

Cette visite contribue non seulement à approfondir davantage les relations de solidarité spéciale entre le Vietnam et le Laos, mais constitue également une opportunité pour les deux parties d'échanger des informations sur la situation de chaque Parti, de chaque pays et sur les situations mondiales et régionales d'intérêt commun. Dans le même temps, les deux parties évalueront la mise en œuvre de la coopération bilatérale ces derniers temps et échangeront des mesures pour promouvoir les relations Vietnam - Laos afin de continuer à se développer profondément et largement dans tous les domaines dans les temps à venir.

Photos : VNA/CVN

Lors de sa visite au Laos, le président Luong Cuong devrait assister à la cérémonie d'accueil officielle, s'entretenir avec le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président lao Thongloun Sisoulith et assister à la cérémonie de signature des documents de coopération entre les deux pays.

Il rencontrera également le Premier ministre et le président de l’Assemblée nationale du Laos ; rendra une visite à d’anciens hauts dirigeants du Laos ; assistera à la réception officielle du secrétaire général du PPRL et du président du Laos ; participera à l'échange d'amitié Vietnam - Laos ; rencontrera la communauté vietnamienne au Laos et aura quelques autres activités importantes.

VNA/CVN