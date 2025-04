Le président Luong Cuong se rend au Laos pour une visite d'État

Le président Luong Cuong est accompagné de Dô Van Chiên, président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam ; du général Phan Van Giang, ministre de la Défense ; du général Luong Tam Quang, ministre de la Police ; de Lê Minh Tri, président de la Cour populaire suprême ; de Bùi Thanh Son, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères ; de Nguyên Thi Thanh, vice-présidente de l'Assemblée nationale ; de Lê Khanh Hai, chef du Bureau présidentiel ; Nguyên Van Hùng, ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme ; de Nguyên Manh Cuong, vice-ministre des Affaires étrangères ; ainsi que d’autres responsables des ministères et des localités du pays.

Photo : VNA/CVN

Il s'agit de la première visite d'État au Laos du président Luong Cuong, ce qui démontre la haute estime et la priorité du Vietnam pour le Laos et la détermination des dirigeants des deux Partis et des deux pays à promouvoir la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération globale entre le Vietnam et le Laos.

Avec la détermination du Vietnam à promouvoir la mise en œuvre des accords de haut niveau, ce voyage revêt une signification importante. Il témoigne de la constance du Parti et de l'État vietnamiens à toujours considérer le Laos et les relations privilégiées entre les deux pays comme des priorités absolues dans la mise en œuvre de leur politique étrangère.

Il réaffirme également le soutien indéfectible du Vietnam au processus de Renouveau du Laos et vise à renforcer la proximité et l'affection particulières entre les hauts dirigeants des deux partis et des deux pays.

VNA/CVN