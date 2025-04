Clôture de la 24e rencontre d’amitié entre les jeunes Vietnam - Chine à Ha Long

>> Xi Jinping participe à la rencontre d'amitié entre les peuples Vietnam - Chine

>> Déclaration commune Vietnam - Chine

>> L'article de Tô Lâm met en lumière le caractère stratégique des liens Vietnam - Chine

Photo : VNA/CVN

Cet événement s'inscrivait dans le cadre des célébrations du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux nations (1950-2025), de l'Année des échanges humanistes Vietnam - Chine, et coïncidait notamment avec la visite d'État au Vietnam du secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping.

S'exprimant lors de la cérémonie, Nguyên Tuong Lâm, secrétaire du Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et président de la Fédération de la jeunesse du Vietnam, a souligné l'importance capitale de la rencontre de cette année.

Photo : VNA/CVN

Il a précisé qu'elle constituait une démonstration significative de la concrétisation des résultats et de la Déclaration commune de haut niveau, contribuant à sensibiliser les jeunes générations des deux pays aux évolutions récentes des relations sino-vietnamiennes et à leur rôle dans la préservation et la promotion des liens bilatéraux.

De son côté, Zeng Rui, rédacteur en chef du Quotidien de la jeunesse de Chine et chef de la délégation chinoise, s'est dit convaincu que les jeunes des deux pays, forts de leur détermination et de leurs efforts constants, surmonteraient tous les défis et apporteraient une contribution importante à la modernisation de chaque nation, ainsi qu'à l'édification de la communauté d'avenir partagé Vietnam - Chine.

VNA/CVN