Le président Luong Cuong reçoit quatre nouveaux ambassadeurs

En recevant Gillian Bird, ambassadrice d'Australie au Vietnam, le président a souligné que l'Australie était l'un des partenaires les plus importants du Vietnam dans la région et l'un des 12 partenaires stratégiques globaux du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Ravi que le Vietnam et l'Australie aient élevé leurs relations au niveau d'un partenariat stratégique global et signé un plan d'action pour mettre en œuvre le partenariat stratégique global pour la période 2024-2027, le président a affirmé qu'il s'agissait de cadres importants pour les deux parties afin de renforcer la coopération et de l'approfondir dans tous les domaines.

L'ambassadrice Gillian Bird a confirmé qu'elle assisterait à la célébration de la victoire du 30 avril et féliciterait le Vietnam pour ses nombreuses réalisations en matière de développement national ces derniers temps.

Affirmant la volonté du gouvernement australien d'approfondir davantage le Partenariat stratégique global, l'ambassadrice Gillian Bird a déclaré qu'elle était honorée d'assumer cette mission à un moment où les relations d'amitié entre les deux pays se renforcent. Elle a également déclaré qu’au cours de son mandat, elle encouragerait les entreprises australiennes à investir et à se développer au Vietnam, à tirer le meilleur parti des accords commerciaux entre les deux parties pour améliorer les relations commerciales ; devrait promouvoir davantage les relations de défense et de sécurité, en particulier les visites de coopération en matière de défense entre les deux pays.

Soulignant que le Vietnam est l'un des partenaires très importants de l'Australie dans la région, dans le contexte de la situation internationale actuelle, l'ambassadrice Gillian Bird a déclaré que l'Australie espère que les deux pays continueront à promouvoir la coopération pour un développement stable et la prospérité dans chaque pays et dans la région.

Le président a suggéré que les deux parties doivent se coordonner étroitement et se soutenir mutuellement dans les forums multilatéraux, sur la base du droit international, en particulier de la Charte des Nations unies.

En recevant l'ambassadeur de la République dominicaine, Reinaldo Rafael Espinal Nunez, le président Luong Cuong s'est réjoui de constater que les relations entre le Vietnam et la République dominicaine se sont fortement développées ces derniers temps. Il a déclaré que le Vietnam souhaitait consolider la bonne amitié traditionnelle, renforcer la confiance politique et améliorer l'efficacité de la coopération, en répondant au potentiel et aux besoins des deux parties, en particulier dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement, de la culture et des échanges entre les deux peuples.

Photo : VNA/CVN

L'ambassadeur Reinaldo Rafael Espinal Nunez a affirmé que le président et le gouvernement de la République dominicaine souhaitaient renforcer davantage la coopération dans tous les domaines avec le Vietnam. Il s'est engagé à faire de son mieux pour promouvoir le développement des relations de coopération entre les deux pays à un nouveau niveau dans les temps à venir.

Le président espère que l'ambassadeur, en collaboration avec la partie vietnamienne, favorisera les échanges de délégations à tous les niveaux, mettra en œuvre efficacement le mécanisme de consultation politique, se coordonnera et se soutiendra mutuellement dans les forums internationaux au profit des peuples des deux pays sur la base du respect du droit international.

Il a souhaité que les deux parties établissent et mettent bientôt en œuvre le Comité mixte sur la coopération économique, commerciale et d’investissement Vietnam-République dominicaine ; recherchent et promeuvent la coopération dans les domaines où les deux parties ont des atouts.

Lors de sa réception d’Azeddine Bechka, ambassadeur d’Algérie au Vietnam, le président Luong Cuong a affirmé que le Vietnam attachait de l'importance aux relations traditionnelles et à la coopération d'amitié avec l'Algérie, partenaire d'amitié traditionnel le plus continu et le plus profond du Vietnam en Afrique.

Photo : VNA/CVN

Appréciant le rôle et la position de l'Algérie en Afrique et dans le monde, le dirigeant vietnamien a estimé que le président Abdelmadjid Tebboune continuerait à conduire le peuple algérien pour atteindre l'objectif de construire une "nouvelle Algérie" avec un développement économique, culturel et social global...

Dans le contexte d'un monde en mutation et d'une concurrence stratégique d'une complexité sans précédent, le président a déclaré que les pays ayant des liens d'amitié traditionnels comme le Vietnam et l'Algérie devraient renforcer davantage leur coopération et se soutenir mutuellement pour un développement mutuel.

L'ambassadeur Azeddine Bechka a exprimé son impression devant le développement du Vietnam au cours des dernières années et a transmis les félicitations du président algérien à tout le peuple vietnamien pour les réalisations dans la construction et le développement du pays.

Il s'est engagé à faire de son mieux pour contribuer activement au renforcement et à la promotion de l'amitié et de la solidarité traditionnelles entre les deux pays ; promouvoir la coopération dans le domaine du commerce et de l’économie, affirmant que l’Algérie était prête à être une porte d’entrée pour aider le Vietnam à élargir son marché aux pays africains.

Le président a proposé au gouvernement algérien de créer des conditions favorables aux entreprises vietnamiennes opérant en Algérie pour qu'elles puissent élargir leur coopération dans d'autres domaines tels que l'éducation, la culture, les sports, etc.

En recevant l'ambassadeur d'Angola au Vietnam, Fernando Miguel, le président Luong Cuong a souhaité que durant son mandat, l'ambassadeur contribue activement à consolider et à promouvoir l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre les deux pays.

Photo : VNA/CVN

Soulignant que dans son processus de développement, l'Angola a reçu beaucoup d'aide du Vietnam, l'ambassadeur a espéré que les deux parties identifieront bientôt des domaines de force pour la coopération bilatérale tels que les minéraux, le pétrole et le gaz, et le tourisme.

Il a souhaité que de plus en plus d’investisseurs vietnamiens viennent investir en Angola et l’Angola a souhaité s’inspirer des expériences du Vietnam dans son processus de développement national.

Luong Cuong a souligné que le Vietnam appréciait hautement le rôle et les importantes contributions de l'Angola à la paix, à la sécurité et à la coopération au développement dans la région et dans le monde, en particulier les efforts déployés par l'Angola pour résoudre les conflits dans la région ces derniers temps.

Le président a suggéré que durant son mandat, l’ambassadeur coordonne activement avec les agences vietnamiennes pour promouvoir et élargir la coopération dans les domaines potentiels où les deux parties ont des atouts ; se soutenir mutuellement et se coordonner activement pour promouvoir le rôle et la voix des pays en développement dans les forums multilatéraux, en particulier aux Nations unies ; soutenir le Vietnam dans le renforcement de ses relations avec l’Union africaine ; renforcer les échanges de haut niveau, la confiance politique et les échanges entre les deux peuples.

Il a souligné que le Vietnam était prêt à renforcer la coopération avec l'Angola dans les domaines de l'agriculture, de la pêche, de l'industrie de transformation, des télécommunications, de la transformation numérique, de l'éducation, de la formation, des soins de santé, etc., tant sur le plan bilatéral que multilatéral.

Le Vietnam est prêt à servir de pont pour que l’Angola renforce et développe sa coopération avec les pays de l’ASEAN, a dit le dirigeant.

VNA/CVN