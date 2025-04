Le rôle du pape François dans le renforcement des relations Vietnam - Vatican

Le Vietnam apprécie le rôle du pape François dans la promotion des relations Vietnam - Vatican, ainsi que ses conseils et recommandations qui ont encouragé les dignitaires, les moines et les fidèles catholiques vietnamiens à accompagner la nation et à contribuer à l'œuvre de construction et de développement du pays, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, lors d'une conférence de presse régulière, en réponse à une question sur la réaction du Vietnam au décès du pape.