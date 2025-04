Le secrétaire général du Parti reçoit l’ambassadeur des Philippines au Vietnam

Le secrétaire général Tô Lâm a salué les contributions actives de l’ambassadeur à la promotion du partenariat stratégique entre le Vietnam et les Philippines ces dernières années. Il a souligné que l’année 2025 revêt une importance particulière, marquant le 10e anniversaire de l’établissement du partenariat stratégique entre les deux pays. Il a affirmé que le Vietnam attache toujours de l’importance à ses relations avec les Philippines et souhaite les développer vigoureusement, afin de porter le partenariat stratégique bilatéral à une nouvelle hauteur, plus profond et plus global.

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général a invité l’ambassadeur à promouvoir activement la coopération bilatérale dans plusieurs domaines, notamment : le renforcement de la coopération politique et diplomatique à travers l’intensification des échanges et contacts de haut niveau ; la promotion de la connectivité économique avec l’objectif de porter rapidement le commerce bilatéral à 10 milliards de dollars ; le renforcement de la coopération en matière de sécurité et de défense, ainsi que dans les domaines maritime et océanique ; et l’intensification des échanges dans d'autres secteurs tels que la culture, le sport, le tourisme, l'éducation et la formation, la lutte contre le changement climatique et la réduction des conséquences des catastrophes naturelles.

Appréciant la coordination étroite et efficace entre les deux pays au sein des organisations et forums régionaux et internationaux, le secrétaire général a affirmé que le Vietnam soutiendrait activement les Philippines dans le poste de président de l’ASEAN en 2026. Il a également souligné l’importance de renforcer la solidarité intra-ASEAN, de promouvoir le rôle central de l’ASEAN et de construire une communauté solidaire, résiliente et durable.

L’ambassadeur Meynardo Los Banos Montealegre a affirmé que l’ambassade des Philippines collaborerait étroitement avec les autorités vietnamiennes pour organiser des activités pratiques et efficaces à l’occasion du 10e anniversaire de l’établissement du partenariat stratégique, et pour célébrer le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 2026.

Il a exprimé sa volonté de contribuer de son mieux au renforcement d’un partenariat stratégique plus profond, substantiel et efficace dans tous les domaines.

VNA/CVN