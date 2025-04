Promotion de l'amitié entre le FPV et la CCPPC

Dans son discours, la vice-présidente de la CCPPC, Shen Yueyue a souhaité que cet événement soit organisé avec succès. Selon elle, l'échange entre la CCPPC et le FPV est une activité extrêmement importante dans les relations d'amitié entre la Chine et le Vietnam. Les activités de coopération entre les deux parties jouent un rôle important, contribuant à promouvoir l'amitié entre les deux peuples, enrichissant le contenu de la communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique.

Elle a espéré que ce programme ouvrira des opportunités aux deux parties pour partager leurs expériences, promouvoir les échanges et la coopération dans tous les domaines, continuer à approfondir le partenariat stratégique global Vietnam - Chine.

De son côté, la vice-présidente et secrétaire générale du Comité central du FPV, Nguyên Thi Thu Hà, a déclaré que cet événement était l'un des événements significatifs pour célébrer le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et l'Année des échanges humanistes entre les deux pays.

Elle a souligné que le FPV et la CCPPC feront tous les efforts afin de favoriser et de contribuer à la mise en œuvre efficace de la perception commune de haut niveau avec la plus haute détermination politique et l'action la plus forte.

Affirmant que cet événement sera une occasion précieuse pour les deux organisations d'évaluer les résultats de la coopération dans un passé récent, de partager des expériences dans la promotion de la force de l'ensemble du peuple, de rassembler et de rallier les forces sociales pour développer le pays, Nguyên Thi Thu Hà a déclaré qu’il s’agissait d’une opportunité pour les deux pays de coopérer vers l'avenir, ainsi que de la base et du principe pour continuer à organiser des programmes d’échanges d'amitié entre les deux organisations dans les années à venir.

Le même jour, la vice-présidente et secrétaire générale du FPV Nguyên Thi Thu Hà a rencontré la vice-présidente de la CCPPC, Shen Yueyue.

Shen Yueyue a affirmé que la visite de travail de la haute délégation du Comité central du FPV en Chine et la participation à cet échange d'amitié étaient encore plus significatifs alors que les deux pays menaient des activités pour célébrer le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et l'Année des échanges humaniste Vietnam - Chine.

Elle a déclaré que les relations entre la CCPPC et le FPV ont été maintenues et bien développées grâce aux visites et aux échanges de délégations entre les dirigeants des deux organisations, proposant ainsi des directions de coopération positives.

En réponse, Nguyên Thi Thu Hà a affirmé qu'il s'agissait d'un voyage de travail spécial au cours duquel les deux organisations concrétisaient l'importante perception commune des chefs des deux Partis communistes des deux pays. Cette année marque également le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et le troisième échange d'amitié visant à continuer de favoriser l'amitié traditionnelle, à approfondir le partenariat de coopération stratégique global et à promouvoir la construction d'une communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique.

Elle a affirmé que le FPV continuera à maintenir des relations à la fois traditionnelles et humaniste, combinées à l'échange et à l'apprentissage des expériences de la CCPPC.

Elle a espéré que les deux parties continueront à rechercher et à développer un programme de coopération entre les deux organisations pour la prochaine phase.

Auparavant, dans le cadre de sa visite de travail au Guangxi, dans l'après-midi du 21 avril, Nguyên Thi Thu Hà, a rencontré Chen Gang, secrétaire du Comité du Parti communiste chinois de la région autonome Zhuang du Guangxi.

