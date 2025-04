Cérémonie d’accueil officielle du président vietnamien Luong Cuong au Laos

Photo : VNA/CVN

La visite du président Luong Cuong intervient dans un contexte où la grande amitié traditionnelle, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos continuent de se développer positivement. Les deux parties réaffirment leur volonté de renforcer et d’approfondir ces relations dans la nouvelle conjoncture, en tenant compte des réalités de chaque pays.

Ces dernières années, les dirigeants des deux Partis et des deux États ont multiplié les rencontres et les échanges de délégations à tous les niveaux. La coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité - l’un des piliers des relations bilatérales – est maintenue et consolidée. Les deux parties mettent activement en œuvre les protocoles et accords de coopération signés.

En 2024, le commerce bilatéral entre le Vietnam et le Laos a atteint 2,25 milliards de dollars, soit une augmentation de 37% par rapport à 2023. C’est la première fois que le volume commercial entre les deux pays dépasse les 2 milliards de dollars, largement au-delà de l’objectif fixé par les deux gouvernements. Actuellement, le Vietnam compte 267 projets d’investissement au Laos, pour un capital total enregistré de 5,63 milliards de dollars.

La visite du président Luong Cuong au Laos, qui coïncide avec les premiers jours du Nouvel An traditionnel Bunpimay, devra insuffler un nouvel élan et contribuer de manière significative à renforcer, approfondir et rendre plus efficaces la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux pays, au service de la prospérité de leurs peuples.

Photos : VNA/CVN

Après la cérémonie d’accueil, le secrétaire général du PPRL et président du Laos, Thongloun Sisoulith, et le président vietnamien, Luong Cuong, ont tenu un entretien pour discuter des mesures visant à approfondir et à rendre plus efficace encore leur coopération bilatérale.

VNA/CVN