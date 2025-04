Entretien entre le président Luong Cuong et le dirigeant lao Thongloun Sisoulith

Photos : VNA/CVN

Thongloun Sisoulith a chaleureusement salué la visite, la première au Laos du président Luong Cuong dans ses nouvelles fonctions. Il a souligné que cette visite témoignait de l’importance accordée par le Parti, l’État vietnamiens et le président Luong Cuong à la grande amitié, à la solidarité spéciale et à la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos. Il a affirmé qu’elle marquait un jalon important, contribuant à approfondir les relations entre les deux Partis et les deux pays, de manière plus efficace et substantielle, au service du Renouveau, de la construction et de la défense nationale dans chaque pays.

Le dirigeant lao a exprimé son admiration pour le maintien par le Vietnam d’un rythme de croissance économique parmi les plus élevés de la région, l’amélioration constante des conditions de vie de la population et le renforcement de sa position sur la scène internationale. Il a affirmé sa volonté de coopérer étroitement avec le président Luong Cuong et les autres dirigeants du Vietnam afin de promouvoir davantage les relations bilatérales Vietnam - Laos, qualifiées d’"unique au monde".

Les liens bilatéraux, un patrimoine inestimable

Le président Luong Cuong a souligné que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens gardaient toujours en mémoire les liens fraternels profonds, ainsi que le soutien sincère et fidèle du Parti, de l’État et du peuple lao à la révolution vietnamienne. Il a affirmé que le Vietnam soutiendrait toujours le Laos dans son intégration internationale et dans le développement d’une économie indépendante et autonome.

Les deux dirigeants ont affirmé que les liens bilatéraux constituaient un patrimoine inestimable, légué par les générations précédentes, que les générations futures continueraient de chérir, de préserver et de valoriser.

Ils ont convenu de continuer à accorder la plus haute priorité à la promotion de la coopération bilatérale dans tous les domaines.

Ils se sont accordés sur le renforcement des relations politiques fondées sur la confiance, en maintenant régulièrement les visites et contacts à haut niveau et à tous les échelons, en mettant l’accent sur l’intensification des échanges et de la coopération entre les peuples des deux pays. Ils ont également insisté sur la mise en œuvre efficace des accords de haut niveau, la poursuite de l’échange théorique entre les deux Partis, ainsi que la promotion de la communication et de l’éducation sur les relations spéciales traditionnelles Vietnam - Laos auprès des deux peuples, notamment les jeunes générations.

Les deux dirigeants ont pleinement convenu de la nécessité de rechercher de nouvelles approches audacieuses pour améliorer l’efficacité de la coopération dans les domaines économique, culturel, scientifique et technique, en exploitant au maximum les potentiels et les atouts de chaque pays. Cela inclut le renforcement de la connectivité en matière économique, d’infrastructures, de finances et de tourisme ; la mise en œuvre de mesures efficaces pour porter le commerce bilatéral à 5 milliards de dollars dans les années à venir ; et le renforcement des échanges d’expériences en matière de gestion macroéconomique.

Les deux parties se sont déclarées satisfaites des résultats obtenus récemment. Grâce à des efforts soutenus et une forte volonté politique, de nombreux grands projets ont été mis en œuvre, créant une nouvelle dynamique pour la coopération bilatérale. Parmi ceux-ci, le projet du quai N°3 du port de Vung Ang marquera une avancée significative dans la nouvelle phase de développement.

Elles ont convenu de renforcer la coopération dans le domaine de l’éducation et de la formation, en accordant la priorité au soutien du Laos dans l’amélioration de la qualité de ses ressources humaines, ainsi que d’intensifier la coopération entre les localités, en particulier entre les provinces frontalières.

S’agissant de la coopération dans les forums multilatéraux, les deux dirigeants ont convenu de renforcer l’échange d’informations, les consultations et la coordination étroite, de se soutenir mutuellement de manière efficace, de promouvoir le rôle central de l’ASEAN et des mécanismes dirigés par l’ASEAN, ainsi que d’autres cadres de coopération internationale importants. Ils ont également décidé de continuer à renforcer la coopération et la coordination étroite entre eux, et avec d’autres pays et organisations internationales concernés, pour gérer, développer et utiliser de manière durable et efficace les ressources en eau du Mékong, contribuant ainsi à la paix, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

Les deux dirigeants se sont engagées à coopérer étroitement et à poursuivre la mise en œuvre efficace des résultats obtenus lors de la troisième rencontre des dirigeants des trois Partis du Vietnam, du Laos et du Cambodge (22 février 2025), tout en continuant à cultiver les relations d’amitié traditionnelle entre les trois Partis et les trois pays.

À cette occasion, le président Luong Cuong a annoncé que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens avaient décidé d’offrir au Parti, à l’État et au peuple lao un projet de construction d’un hôpital de niveau de district dans la province de Vientiane, d’une valeur de 3 millions de dollars. Il a proposé que les deux parties collaborent étroitement pour accélérer la mise en œuvre de ce projet et le mener à bien d’ici 2026, en guise de contribution significative pour célébrer le XIIe Congrès national du PPRL.

Photo : VNA/CVN

À l’issue de l’entretien, le président Luong Cuong et le dirigeant lao Thongloun Sisoulith ont assisté à la cérémonie de signature de plusieurs documents de coopération et à la remise d’autorisations, notamment une lettre d’intention entre le ministère de la Défense du Vietnam et celui du Laos concernant l’appui du ministère vietnamien à la construction du siège du Commandement des gardes-frontières de l’Armée populaire lao ; le programme de coopération pour l’année 2025 entre les ministères de la Justice du Vietnam et du Laos ; un mémorandum de coopération entre le Comité populaire de la province de Gia Lai (Vietnam) et l’administration de la province d’Attapeu (Laos) pour la période 2025-2030.

Dans la soirée du même jour, avant le banquet solennel présidé par le secrétaire général du PPRL et président lao Thongloun Sisoulith, les deux dirigeants ont participé à la cérémonie traditionnelle de nouage de fil au poignet pour porter chance, à l’occasion du Nouvel An lao Bunpimay.

VNA/CVN