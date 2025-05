Resserrer les relations d'amitié traditionnelles Vietnam - Biélorussie

La prochaine visite d'État en Biélorussie du secrétaire général du Comité central (CC) du Parti communiste vietnamien (PCV), Tô Lâm, les 11 et 12 mai, devrait servir de catalyseur pour renforcer l’amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre les deux pays, en exploitant au mieux les atouts respectifs afin d'obtenir des résultats concrets.

>> Consultation politique Vietnam - Biélorussie

>> Le président de l’AN reçoit le vice-président de la Chambre basse biélorusse

>> Le chef du Parti en Russie, au Kazakhstan, en Azerbaïdjan et en Biélorussie pour renforcer les liens globaux

>> Tô Lâm part pour le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan, la Biélorussie et la Russie

Photo : VNA/CVN

Il s’agira de la première visite de Tô Lâm en Biélorussie en tant que secrétaire général du Parti, et de la première d’un dirigeant du PCV dans ce pays depuis 11 ans.

Amitié traditionnelle et coopération multiforme

Le Vietnam et la Biélorussie entretiennent une relation d’amitié solide, héritée des liens historiques entre le Vietnam et l’ex-Union soviétique. Les relations diplomatiques ont été établies le 24 janvier 1992. Depuis, les deux pays ne cessent de renforcer leur coopération à travers des visites de haut niveau et des échanges croissants dans les domaines économique, culturel et commercial. Les dirigeants biélorusses ont à plusieurs reprises affirmé considérer le Vietnam comme un partenaire clé en Asie du Sud-Est, exprimant leur volonté d’intensifier la coopération traditionnelle tout en explorant de nouveaux domaines.

La Biélorussie a ouvert son ambassade à Hanoï en 1998, tandis que le Vietnam a inauguré la sienne à Minsk en octobre 2003, nommant un premier ambassadeur résident en mars 2005.

Plusieurs mécanismes de coopération bilatérale sont en place : le Comité intergouvernemental de coopération économique, commerciale et scientifique et technique, le Comité mixte de coopération militaro-technique, le Comité de coopération scientifique et technologique, les consultations politiques régulières au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères.

Les deux pays se soutiennent activement au sein des forums multilatéraux comme les Nations unies, le Mouvement des non-alignés. La Biélorussie a notamment soutenu les candidatures du Vietnam à des institutions onusiennes telles que le Conseil économique et social, la Commission du droit international, le Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, ou encore le Conseil des droits de l’homme.

Des perspectives économiques prometteuses

Le Vietnam est l’un des partenaires commerciaux traditionnels de la Biélorussie en Asie du Sud-Est, avec des échanges bilatéraux atteignant environ 60 millions de dollars en 2024.

Parmi les exportations vietnamiennes vers la Biélorussie figurent les produits de la mer, le caoutchouc, les produits en bois, les textiles, les chaussures, le riz, les noix de cajou, les arachides, les épices, le thé, les légumes en conserve, les produits pharmaceutiques et l'électronique. De son côté, la Biélorussie exporte vers le Vietnam des produits laitiers, des engrais, des machines, des pièces détachées automobiles, des tracteurs, des camions et des produits chimiques.

Les relations économiques ont été renforcées par l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique (UEE), qui comprend la Russie, la Biélorussie, le Kazakhstan, l’Arménie et le Kirghizistan. Signé en mai 2015, cet accord est entré en vigueur en octobre 2016.

Côté investissements, la Biélorussie mène actuellement trois projets au Vietnam, pour un montant total de 32,2 millions de dollars. Le Vietnam détient un projet en Biélorussie, lancé en mai 2009, pour un montant de 810.000 dollars.

Photo : VNA/CVN

La visite du vice-Premier ministre biélorusse Igor Lyashenko au Vietnam en septembre 2019 a marqué le lancement de la coentreprise MAZ ASIA, spécialisée dans l’assemblage de camions, avec une capacité annuelle de 3.000 unités. D’autres projets, comme une coentreprise de production laitière à Hung Yên, illustrent une volonté commune d’approfondir les partenariats industriels.

Une coopération élargie

La coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité, notamment militaro-technique, progresse également grâce aux réunions annuelles du comité intergouvernemental concerné.

Les échanges culturels et éducatifs sont dynamiques : les deux pays organisent régulièrement des Journées de la culture et poursuivent la formation de professionnels vietnamiens en Biélorussie. Les projets conjoints dans la recherche scientifique ont aussi produit des résultats concrets.

Des partenariats de coopération décentralisée se développent entre plusieurs villes et provinces des deux pays.

La communauté vietnamienne en Biélorussie, estimée à 500-600 personnes, composée de résidents, d’entrepreneurs, d’étudiants et de travailleurs, bénéficie en général de bonnes conditions de vie, de travail et d’étude.

Une visite pour ouvrir un nouveau chapitre

L’amitié historique, associée aux complémentarités économiques, constitue une base solide pour porter les relations bilatérales vers un nouveau palier.

Selon la vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang, cette visite du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, renforcera non seulement la confiance politique, mais soulignera aussi la volonté du Vietnam d’approfondir ses liens avec les pays de l’ex-Union soviétique, y compris la Biélorussie. Elle a également précisé que cette visite contribuerait à élargir les relations entre le Parti communiste vietnamien et les principaux partis politiques biélorusses.

Au-delà des sphères politique et économique, cette visite a également pour objectif de consolider les liens entre les peuples, d'exprimer la sincère amitié du Vietnam à l'égard du peuple biélorusse et de propulser les relations bilatérales vers une coopération globale et multidimensionnelle.

Durant son séjour, le dirigeant vietnamien devrait s'entretenir à haut niveau avec les hauts dirigeants biélorusses afin de tracer les grandes lignes de la future coopération bilatérale, notamment dans les secteurs clés de l'économie, du commerce, des investissements, des sciences fondamentales, de l'énergie, des hautes technologies et de l'intelligence artificielle.

VNA/CVN