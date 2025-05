Tô Lâm part pour le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan, la Biélorussie et la Russie

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam Tô Lâm, son épouse et une délégation vietnamienne de haut rang ont quitté Hanoï le 5 mai pour une visite d'État en Kazakhstan, en d'Azerbaïdjan, une visite officielle en Russie pour assister au 80 e anniversaire de la Victoire de la Grande Guerre patriotique et une visite d'État en Biélorussie du 5 au 12 mai 2025.

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

À l'invitation du président du Kazakhstan Kassym-Jormat Tokayev, du président d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, du président de Russie, Vladimir Poutine et du président de Biélorussie, Alexandre Loukachenko, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam Tô Lâm, son épouse et une délégation vietnamienne de haut rang ont quitté Hanoï le 5 mai pour effectuer une visite d'État en Kazakhstan, en d'Azerbaïdjan, une visite officielle en Russie pour assister au 80e anniversaire de la Victoire de la Grande Guerre patriotique, et une visite d'État en Biélorussie du 5 au 12 mai 2025.

Cette visite constitue un moment important dans la mise en œuvre de la politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation, de diversification, de proactivité, d'intégration internationale globale, profonde et efficace du XIIIe Congrès national du Parti.

Il s'agit également d'une visite en Russie et dans des pays amis de l'ex-Union soviétique, en particulier les pays d'Asie centrale et du Caucase qui ont traditionnellement entretenu de bonnes relations avec le Vietnam, soutenu le Vietnam dans la lutte pour la défense de la Patrie d’hier et dans l’édification et la défense nationales d’aujourd'hui.

C'est aussi une opportunité pour le Vietnam d'affirmer ses sentiments sincères et loyaux et son désir de promouvoir une coopération à long terme, efficace, substantielle et mutuellement bénéfique avec ces pays.

VNA/CVN