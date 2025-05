Des experts proposent une approche transformatrice du nucléaire au Vietnam

>> Le PM Pham Minh Chinh reçoit le directeur général du groupe Rosatom

>> Les opportunités de coopération Russie - Vietnam dans la construction de centrales d’électricité nucléaire appréciées

>> EDF veut mettre son électricité nucléaire aux enchères en Europe

Ces professionnels chevronnés ont partagé leurs points de vue avec l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Paris, exprimant leur profond engagement en faveur de l’avancement du projet naissant du pays.

Photo: VNplus/CVN

Il est temps de changer la perception du public à l’égard de l’énergie nucléaire, a déclaré Duong Thanh Nam, ingénieur en chef du projet de réacteur nucléaire EPR2 d’Électricité de France (EDF).

Selon l’expert, la maîtrise de la technologie nucléaire est autant un défi sociétal que technique. Fort de près de dix ans d’expérience dans l’industrie, il a souligné les normes rigoureuses requises dans la construction nucléaire, où chaque composant, des vis au câblage, doit être d’une précision extrême. Pour le Vietnam, cela représente à la fois un défi et une opportunité de moderniser ses industries auxiliaires.

La question des déchets radioactifs, souvent éclipsée par l’attention portée aux réacteurs, est devenue une préoccupation majeure. Le Dr Vu Minh Ngoc, géoscientifique primé qui dirige des recherches en géomécanique à l’Institut national des déchets nucléaires (INDR) français, a décrit la gestion des déchets comme la clé de voûte du cycle du combustible nucléaire. « Il s’agit de protéger les générations présentes et futures », a-t-il déclaré.

Le Dr Vu Minh Ngoc a souligné que le stockage géologique profond dans des formations comme l’argile, le granite ou le sel était la référence dans les pays développés. Pour le Vietnam, qui s’est lancé dans ce domaine plus tard, il a vu une opportunité de tirer parti de la recherche mondiale et de la géologie locale pour construire de telles installations pour une fraction des dizaines de milliards de dollars généralement nécessaires.

Pour Bui Nguyen Hoang, ingénieur senior, la préparation de la main-d’œuvre est un autre enjeu urgent. Fort de plus de 15 ans d’expérience dans la conception et la gestion de projets de centrales nucléaires en Europe et en Asie, il a constaté un fort désir des ingénieurs vietnamiens à l’étranger de rentrer chez eux et de contribuer directement à la gestion de projet et au contrôle qualité.

Photo : VNplus/CVN

Il a estimé que près de 100 ingénieurs vietnamiens et d’origine vietnamienne du secteur nucléaire européen pourraient jouer un rôle clé dans la consultation politique et la validation des conceptions, à condition que le Vietnam offre des politiques de soutien et un environnement professionnel pour les attirer.

Le Dr. Nguyên Thuong Anh, président de l’Association vietnamienne de génie civil, mécanique et matériaux en France, a souligné la nécessité de disposer d’infrastructures résilientes aux catastrophes. Représentant près de 500 professionnels vietnamiens du secteur français de la construction, dont une cinquantaine d’experts nucléaires, il a exhorté le Vietnam à adopter des mesures de sécurité rigoureuses : des digues d’au moins 12 m de haut, des centrales nucléaires situées à 20 m au-dessus du niveau de la mer et des structures conçues pour résister à de puissants tremblements de terre.

Les experts ont également recommandé l’intégration des technologies numériques et de l’IA dès le départ. Des capteurs intelligents, des systèmes de prévision des catastrophes basés sur le Big Data et des systèmes de détection sismique au sein des centrales pourraient améliorer considérablement la sécurité et la réactivité.

Investir dans ces systèmes dès la phase de conception, ont-ils ajouté, permettrait non seulement d’améliorer la sécurité, mais aussi d’engendrer des avantages économiques à long terme, avec une réduction potentielle des primes d’assurance de 30 à 50% si les normes de sécurité sont respectées.

VNA/CVN