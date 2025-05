Le SG du Parti Tô Lâm en Asie centrale : une tournée historique saluée par la presse régionale

La visite d'État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, au Kazakhstan et en Azerbaïdjan a retenu l'attention des médias régionaux et internationaux.

Photo : VNA/CVN

Le site qazinform.com de l'Agence de presse Kazinform (Kazakhstan) a rapporté le 5 mai que le président Kassym-Jomart Tokaïev a salué la venue du secrétaire général Tô Lâm à Astana, marquant le début d'une visite officielle de trois jours dans ce pays d'Asie centrale. Les médias kazakhs ont cité le président, convaincu que cette visite historique donnera un nouvel élan à la coopération entre le Kazakhstan et le Vietnam.

Le même jour, le site astanatimes.com a publié une analyse des perspectives de coopération entre Hanoï et Astana, soulignant les liens solides unissant le Vietnam et le Kazakhstan.

Depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques en 1992, le Vietnam est devenu l'un des principaux partenaires du Kazakhstan en Asie du Sud-Est, avec un volume d'échanges commerciaux atteignant environ 800 millions de dollars en 2024.

Photo : VNA/CVN

L'article précise qu'en 2023, les deux pays ont signé un accord d'exemption de visa permettant à leurs citoyens de voyager sans visa pour des séjours allant jusqu'à 30 jours, à compter de mai 2024. Selon le site américain travelandtourworld.com, cette mesure constitue une avancée majeure dans l'approfondissement des relations bilatérales, susceptible de dynamiser le tourisme et les échanges commerciaux entre les deux pays. Ce site rappelle également qu'il s'agit de la première visite d'un leader du PCV au Kazakhstan, jetant les bases d'un dialogue diplomatique de haut niveau et d'une coopération accrue dans de nombreux domaines.

Toujours selon travelandtourworld.com, cette visite marque une étape importante vers un partenariat plus profond et stratégique entre le Vietnam et le Kazakhstan, établissant une base solide pour une coopération durable et renforçant les relations dans les domaines traditionnels et émergents.

Parallèlement, les sites Web azerbaïdjanais caliber.az et report.az ont souligné que Bakou attend une percée significative dans ses relations avec le Vietnam à l'occasion de la visite d'État du secrétaire général Tô Lâm en Azerbaïdjan.

Ces médias ont cité l'ambassadeur d'Azerbaïdjan au Vietnam, Shovgi Kamal Oglu Mehdizade, rappelant qu'il s'agissait de la première visite du plus haut dirigeant du PCV en Azerbaïdjan depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1992. Bakou espère que cette visite portera les relations bilatérales à un niveau supérieur, en ouvrant la voie à une coopération renforcée dans de nombreux secteurs.

Enfin, caliber.az a souligné que la position géostratégique de l'Azerbaïdjan pourrait offrir au Vietnam un corridor efficace vers les marchés européens, tandis que l'économie dynamique vietnamienne constitue une opportunité pour les exportations azerbaïdjanaises.

VNA/CVN