Le Vietnam deviendra le moteur économique de l’Asie en 2025

Selon Cubavisión Internacional, en 2024, le Vietnam deviendra la deuxième économie de la région et est en passe de battre des records d’exportation en 2025. Ces développements ont non seulement consolidé la position géopolitique du Vietnam, mais ont également incité l’Occident à prendre au sérieux le modèle de gouvernance du Parti communiste du Vietnam.

Photo: VNA/CVN

Dans le programme « Vietnam - Moteur économique de l’Asie en 2025 », le professeur Ruvislei González Sáez, du Centre de recherche politique internationale (CIPI), a souligné que, malgré les turbulences mondiales, le Vietnam a maintenu sa stabilité grâce à sa politique étrangère multilatérale et à sa vision stratégique à long terme. Il a déclaré : « Le Vietnam est passé d’un pays pauvre dans les années 1980 à une économie à revenu intermédiaire, avec l’ambition de devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045. »

Un facteur crucial de cette transformation est la capacité d’adaptation du Vietnam face aux défis extérieurs, tels que les politiques tarifaires sous la présidence américaine de Donald Trump. Le professeur Ruvislei a expliqué que le Vietnam a pris des mesures proactives pour diversifier ses marchés, intensifier ses investissements aux États-Unis et développer ses liens avec l’Amérique latine afin de réduire sa dépendance à un partenaire unique.

Le programme a également examiné les relations entre le Vietnam et les États-Unis, soulignant que 2025 marque le 30e anniversaire de la normalisation des relations bilatérales – une étape importante qui illustre les progrès réalisés malgré les divergences persistantes.

Cubavisión Internacional a également observé l’importance croissante accordée par l’Europe à ses relations avec le Vietnam. La récente visite du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez et la signature d’accords de coopération ont mis en évidence le fort potentiel de partenariat. L’émission a souligné que le Vietnam devient un partenaire de plus en plus important pour l’Europe, non seulement sur le plan économique, mais aussi dans un contexte géopolitique plus large.

Avec un taux de croissance annuel supérieur à 7% en 2024, le Vietnam continue de renforcer son rôle de pays d’exception dans la région. Cubavisión Internacional a conclu que le Vietnam illustre une transformation remarquable, alimentée par un leadership déterminé, une feuille de route pour le développement durable et une capacité à transformer les défis mondiaux en opportunités.

En tant que radiodiffuseur international de premier plan, reconnu pour ses analyses approfondies des enjeux politiques et économiques mondiaux, notamment du point de vue des pays en développement, l’attention portée par Cubavisión Internacional au Vietnam souligne la reconnaissance internationale croissante de l’influence de ce pays d’Asie du Sud-Est.

VNA/CVN