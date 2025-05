La visite en Russie du secrétaire général Tô Lâm vise à hériter de l’histoire, à affirmer le présent et à s’orienter vers un nouvel avenir

Photo : VNA/CVN

En regardant en arrière, bien que le Vietnam et la de Russie, anciennement l'ex-Union soviétique, aient établi des relations diplomatiques il y a seulement 75 ans, il y a plus de 100 ans, le Président Hô Chi Minh a mis le pied en Russie pour la première fois et où il a trouvé le chemin du salut national.

L’histoire lie les deux pays. En 1941, sous la direction de l'Oncle Hô, il y avait sept jeunes Vietnamiens ayant rejoint l'Armée rouge soviétique et le peuple soviétique pour protéger Moscou, dont trois ont courageusement sacrifié leur vie. En octobre 1924, la Russie a inauguré un monument pour commémorer les trois soldats vietnamiens, reconnaissant la contribution du peuple vietnamien à la lutte commune du peuple soviétique pendant la seconde guerre mondiale. D’autre part, pendant les guerres de résistance contre les armées françaises et américaines, des dizaines de milliers de soldats soviétiques sont venus aider le Vietnam, dont beaucoup ont sacrifié leur vie.

Après la guerre, des dizaines de milliers d'experts et de conseillers soviétiques ont continué à venir au Vietnam pour l’aider à construire de nombreux ouvrages, notamment la centrale hydroélectrique de Thac Bà, la centrale électrique d'Uông Bi, l'hôpital Bach Mai, le pont de Thang Long... En particulier, la coentreprise VietsovPetro, créée avec l'aide de l'ex-Union soviétique, joue toujours un rôle important dans le développement du Vietnam.

On peut constater qu’après l’effondrement de l’Union soviétique, les relations entre les deux pays ont stagné, mais au cours des 20 dernières années, celles-ci se sont progressivement rétablies. En 2012, le Vietnam et la Russie ont établi un partenariat stratégique global. Ces dernières années, notamment de 2024 à aujourd’hui, les relations entre les deux pays se sont fortement développées dans tous les domaines.

La marque la plus évidente est la fréquence des contacts à haut niveau. En juin 2024, le président Poutine s’est rendu au Vietnam, en octobre 2024, le Premier ministre Pham Minh Chinh a visité la Russie et en septembre 2024, le président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân s’est renu en Russie. Par ailleurs, le secrétaire général du Parti Tô Lâm a eu un appel téléphonique très important avec le président Poutine.le

Photo : VNA/CVN

Selon l’ambassadeur, lors de cette visite, les hauts dirigeants des deux pays échangeront les grandes orientations pour la période de développement à venir, non seulement pour cinq ans, 10 ans mais peut-être plus longtemps.

Concernant les perspectives après la visite, dans son discours commémorant le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale, le leader du Parti a rappelé que le pays entrait dans une nouvelle ère, une ère de fort développement, de prospérité et de croissance nationale. Le Vietnam vise, d’ici 2030, à devenir un pays en développement doté d’une industrie moderne et d’un revenu moyen élevé ; d’ici 2045, un pays socialiste développé à revenu élevé. Il s’agit véritablement d’un objectif immense qui requiert les efforts de tout le Parti et de tout le peuple, en s’appuyant principalement sur la force interne, et qui nécessite également l’aide des pays étrangers, y compris la Russie, l’un des partenaires les plus fiables du Vietnam.

En ce qui concerne de nouveaux domaines de coopération, l’ambassadeur a précisé qu’en plus des principaux piliers de coopération en matière de sécurité, de défense et de pétrole et de gaz, les deux pays ouvriraient de nouvelles coopérations, notamment dans les sciences et les technologies. En outre, la coopération nucléaire est également une priorité. La Russie peut non seulement coopérer à la construction d’une ou deux centrales nucléaires, mais également aider le Vietnam à développer toute une industrie de technologie nucléaire.

Un autre domaine qui, selon le diplomate, intéressera davantage les deux parties est l’éducation et la formation. L'ex-Union soviétique a formé des dizaines de milliers d'étudiants vietnamiens, dont beaucoup sont devenus des dirigeants de ministères, de localités et même les plus hauts dirigeants du Parti et de l'État.

Dans les temps à venir, le Vietnam doit renforcer davantage sa coopération en la matière avec la Russie ; tirer le meilleur parti des mécanismes et des bourses actuels fournis par la Russie pour former les ressources humaines de haute qualité.

VNA/CVN