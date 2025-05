La visite d'État du chef du Parti en Azerbaïdjan portera les relations bilatérales à une nouvelle hauteur

L'Azerbaïdjan constitue la deuxième étape de la tournée du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, qui se déroule du 5 au 12 mai dans quatre pays : le Kazakhstan, l’Azerbaïdjan, la Russie et la Biélorussie.

Photo : VNA/CVN

À l'invitation du président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, le secrétaire général Tô Lâm, accompagné de son épouse et d'une délégation de haut niveau, effectuera une visite d'État dans ce pays les 7 et 8 mai 2025.

Il s'agit de la première visite au niveau de secrétaire général depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1992, ainsi que de l'échange de haut niveau le plus important de la dernière décennie. Cette visite devrait contribuer à porter les relations bilatérales à un nouveau sommet.

Une amitié traditionnelle solide

Le Vietnam et l'Azerbaïdjan entretiennent une relation de longue date, cultivée au fil des décennies par le Président Hô Chi Minh, le président azerbaïdjanais Heydar Aliyev, ainsi que par de nombreuses générations de dirigeants et de citoyens des deux pays. Depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques le 23 septembre 1992, les deux parties ont maintenu des échanges réguliers à divers niveaux, notamment au plus haut niveau.

Un comité intergouvernemental Vietnam - Azerbaïdjan sur la coopération économique, commerciale, scientifique et technique a été créé au niveau ministériel. Deux sessions ont eu lieu, la plus récente en juillet 2018 à Bakou.

Lors de la rencontre entre le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et le président Ilham Aliyev, en marge du Sommet des BRICS+ à Kazan en octobre 2024, les deux dirigeants ont réaffirmé leur volonté d'approfondir l'amitié traditionnelle, de valoriser le rôle du Comité intergouvernemental et d'élargir la coopération dans des domaines comme le pétrole et le gaz, l'agriculture, le tourisme ou encore la coopération décentralisée.

Une coopération économique dynamique

Les échanges commerciaux entre les deux pays ont fortement progressé ces dernières années, atteignant près de 52 millions de dollars en 2024, puis dépassant les 100 millions de dollars au premier trimestre 2025. Le Vietnam exporte principalement vers l'Azerbaïdjan des ordinateurs, téléphones, composants électroniques et produits aquatiques, tandis qu'il en importe du pétrole brut et des produits dérivés.

Photo : VNA/CVN

La coopération économique et commerciale s'élargit à d'autres secteurs prometteurs tels que la défense, la science et la technologie, l'éducation, la culture et le tourisme.

En particulier, la formation dans le secteur pétrolier constitue un point fort traditionnel entre les deux pays. Le groupe PetroVietnam et la compagnie pétrolière nationale d’Azerbaïdjan ont signé un accord de coopération stratégique dès 2010.

Des discussions sont actuellement en cours concernant l'ouverture de liaisons aériennes directes, tant touristiques que de fret. La coopération entre la province vietnamienne de Hà Giang et la région de Kalbajar en Azerbaïdjan est également en développement.

Promouvoir davantage l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme

S'appuyant sur des bases solides, la visite d'État du secrétaire général Tô Lâm marque une étape importante dans la mise en œuvre de la politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation, de diversification et d'intégration proactive définie par le XIIIe Congrès national du Parti.

Elle vise non seulement à renforcer la confiance politique entre le Vietnam et ses partenaires traditionnels, mais aussi à affirmer la volonté constante du Vietnam de consolider ses relations d'amitié et de coopération avec les pays de l'ex-Union soviétique, dont l'Azerbaïdjan.

Selon l'ambassadeur du Vietnam en Russie et en Azerbaïdjan, Dang Minh Khôi, cette visite devrait dynamiser les relations bilatérales, notamment dans les secteurs clés tels que le pétrole et le gaz.

Elle pourrait aussi ouvrir la voie à une coopération élargie entre le Vietnam et l'Asie centrale ou l'Europe via l'Azerbaïdjan. De son côté, le Vietnam se dit prêt à servir de passerelle pour l'Azerbaïdjan vers l'Asie de l'Est.

VNA/CVN