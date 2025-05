Des troupes cambodgiennes fières de se joindre au défilé pour célébrer les 50 ans de la réunification du Vietnam

La participation au grand défilé commémorant le 50 e anniversaire de la réunification du Vietnam, en tant que représentants des Forces armées royales cambodgiennes (FARC), a été un grand honneur et une source de fierté pour des soldats cambodgiens.

Le général Sao Sokha, commandant en chef adjoint de la FARC et commandant de la gendarmerie royale, a fait ces remarques lors d'une interview récemment accordée à l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Phnom Penh sur la mission de l'unité lors du défilé, qu'il a considéré comme ayant une grande importance dans les relations extérieures.

Le grand défilé, organisé à Hô Chi Minh-Ville le 30 avril, a mis en vedette pour la première fois la présence conjointe de contingents militaires de Chine, du Laos et du Cambodge, aux côtés d'environ 13.000 civils, fonctionnaires et soldats vietnamiens. La délégation cambodgienne comprend 119 membres du Commandement de la gendarmerie royale, représentant la FARC en uniforme militaire.

Bien que l'unité ait eu moins de dix jours pour se préparer après avoir reçu les ordres, le général Sao Sokha a déclaré que lui et son personnel se sentaient honorés de la confiance placée en eux. Il a souligné l’importance historique de la mission, partageant sa fierté d’avoir été choisi pour diriger l’unité et remerciant toutes les parties prenantes, y compris le public et les médias vietnamiens, pour leur soutien chaleureux.

Sao Sokha a déclaré que dès leur arrivée au Vietnam, les troupes cambodgiennes ont été chaleureusement accueillis. Ils ont été constamment informés des visites et des encouragements offerts par les autorités locales, les forces armées, des groupes civiques et des habitants de tous âges, a-t-il noté.

Il s'est dit confiant que les jeunes soldats cambodgiens, tous âgés de moins de 25 ans, sont rentrés chez eux en tant que messagers de l'amitié, partageant leurs expériences et leurs impressions sur l'hospitalité du Vietnam, son développement et les liens durables entre les deux nations.

Le responsable cambodgien souligne la fierté de défiler aux côtés des forces du Vietnam, du Laos et de la Chine, marquant la première fois qu'un défilé organisé par le Vietnam mettait en vedette des troupes étrangères - un geste significatif dans les défis mondiaux d'aujourd'hui. Il a souligné que l'événement allait au-delà d'une célébration nationale car il avait une signification missionnaire et délivrait un message puissant au monde sur le rôle de l'Armée populaire du Vietnam et la position du Vietnam sur la scène mondiale.

Ses réflexions ont trouvé un fort écho auprès du public cambodgien, des médias et des plateformes en ligne. Parmi les partisans figurait Khieu Kola, rédacteur en chef de CNC TV sous Royal Group et conseiller du président du Club des journalistes cambodgiens. Invité par le ministère des Affaires étrangères du Vietnam via l'ambassade à Phnom Penh, Khieu Kola était le seul journaliste cambodgien à assister à l'événement à Hô Chi Minh-Ville.

À son retour, il a animé le 2 mai une émission spéciale intitulée La semaine de la presse mondiale dans le contexte de la vérité historique du 30 avril au Vietnam.

Dans son commentaire de 16 minutes, le journaliste chevronné a décrit des scènes saisissantes de la célébration, où des millions de personnes se sont rassemblées le long du boulevard Lê Duân et des principales rues. Il a été particulièrement impressionné par l’ampleur du défilé et la participation des forces militaires cambodgiennes, laotiennes et chinoises.

Il a exprimé sa fierté de couvrir l'événement aux côtés de plus de 100 journalistes internationaux de 40 pays, dont beaucoup avaient été témoins de l'événement historique du Vietnam il y a 50 ans.

Khieu Kola a également souligné la présence du président du Parti du peuple cambodgien et du président du Sénat, Samdech Techo Hun Sen, parmi les dignitaires internationaux, ainsi que la signification symbolique des troupes cambodgiennes défilant dans le grand déploiement militaire du Vietnam.

