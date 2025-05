Vietnam et Kazakhstan devant le nouveau "chemin de décollage"

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, effectuera une visite d'État au Kazakhstan les 6 et 7 mai. C'est la première fois que le chef du PCV se rend au Kazakhstan et c'est également la visite de plus haut niveau du Vietnam au Kazakhstan depuis plus de 30 ans.

À cette occasion, Mme l'ambassadeur du Vietnam au Kazakhstan, Pham Thai Nhu Mai, a accordé une interview au correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) en Asie centrale sur la signification et le but de cette visite.

En 2023, le président du Kazakhstan K.J. Tokayev a visité le Vietnam. Cette visite constituait un "coup de pouce" important aux relations bilatérales, favorisant la confiance politique, consolidant l'amitié traditionnelle et renforçant la coopération multiforme entre le Vietnam et le Kazakhstan. Cette visite d’État du secrétaire général du Parti Tô Lâm revêt une signification historique car elle contribue à approfondir les relations entre les deux pays.

La coopération entre le Vietnam et le Kazakhstan a fait des progrès remarquables. Le commerce bilatéral a doublé en passant de plus de 400 millions de dollars en 2022 à près d'un milliard de dollars en 2023 et 2024.

En ce qui concerne l'investissement, le groupe vietnamien Sovico a un projet d'acquisition de la compagnie aérienne kazakhe Qazaq Air. Avec cet accord, le groupe Sovico prévoit d'ouvrir des vols vers l'Asie centrale, l'Europe... et de nombreuses nouvelles routes reliant le Vietnam au Kazakhstan ainsi que la région de l'Asie centrale. De nombreuses entreprises vietnamiennes intensifient également leur recherche d’opportunités d’investissement dans d’autres secteurs tels que le pétrole et le gaz, l’immobilier, l’alimentation, le tourisme, etc. au Kazakhstan.

Jumelage

En octobre 2022, Vietjet Air a lancé la première ligne aérienne directe de l'ancienne capitale d'Almaty vers la ville côtière de Cam Ranh (province vietnamienne de Khánh Hoà, au Centre), ouvrant un nouveau chapitre pour les échanges entre les peuples, le commerce et le tourisme entre les deux pays.

Il y a actuellement une vague de tourisme d’Asie centrale au Vietnam avec environ 150.000 arrivées par an en provenance du Kazakhstan. On s’attend à ce que le nombre de touristes kazakhs au Vietnam continue d’exploser dans les temps à venir, et qu’il dépasse les 300.000 arrivées par an. En 2024, les deux pays ont ratifié un accord d’exemption de visa de 30 jours pour les citoyens du Vietnam et du Kazakhstan. Il s’agit également d’une impulsion politique pour que la coopération et les échanges touristiques entre les deux pays "décollent".

Dans le cadre de la coopération décentralisée, outre Hanoï, Hô Chi Minh-Ville a signé des accords de coopération de jumelage avec la capitale Astana et la ville d'Almaty. Il s'agit aussi de nouvelles paires de localités jumelées telles que les villes vietnamienne de Dà Nang et kazakhe d'Aktau, les provinces de Bac Ninh et du Kazakhstan oriental.

Lors de la prochaine visite du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, au Kazakhstan, les deux parties vont signer de nombreux documents importants pour contribuer à promouvoir la coopération bilatérale dans divers domaines tels que défense et sécurité, justice, économie et commerce, investissement et finance, sciences et technologies, transformation numérique, énergie-exploitation minière, culture, sports, tourisme, a conclu la diplomate.

