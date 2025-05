La visite du secrétaire général du Parti boostera le partenariat stratégique global Vietnam - Russie

Photo : VNA/CVN

À l’occasion de la participation du secrétaire général Tô Lâm, de son épouse et de la haute délégation vietnamienne au 80e anniversaire de la Victoire dans la Grande Guerre patriotique (9 mai 1945 - 9 mai 2025) et de la visite officielle en Russie, "le Vietnam souhaite exprimer son respect et son hommage pour les énormes contributions et sacrifices de l’Union soviétique d’hier et de la Fédération de Russie d’aujourd’hui dans la grande victoire sur le fascisme, défendant fermement la paix mondiale".

"Le Vietnam souhaite également renforcer davantage la confiance politique entre les deux pays, identifier des orientations pour porter l'amitié traditionnelle et le partenariat stratégique global avec la Russie à de nouveaux sommets, et renforcer la coopération entre le Parti communiste du Vietnam et les principaux partis politiques en Russie", a-t-il déclaré.

Au cours des 75 dernières années, depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques en 1950, les relations bilatérales ne cessent de se développer vigoureusement, tant en largeur qu’en profondeur. Le Vietnam et la Russie sont devenus l’un pour l’autre des partenaires stratégiques en 2001, et des partenaires stratégiques globaux en juillet 2012.

"Le Parti, l’État et le peuple vietnamiens gardent toujours en mémoire l’aide et le soutien énormes et dévoués de l’Union soviétique tout au long de la cause de la libération, de la réunification nationale, de l’édification et de la défense de la patrie du peuple vietnamien", a rappelé Bùi Thanh Son.

Les liens bilatéraux s’illustrent de manière éloquente au travers des résultats des visites effectuées à tous les niveaux, notamment des consultations politiques et du dialogue stratégique, de la concertation au sein des forums multilatéraux comme l’ONU, l’APEC, l’ASEM, l’ASEAN-Russie.

Le commerce entre les deux pays, tous parties à l’Accord de libre échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique (UEEA), s’est élevé à 4,58 milliards de dollars 2024. La Russie compte actuellement 199 projets d’investissement au Vietnam avec un capital enregistré total de 990 millions de dollars. Le Vietnam compte 16 projets d’investissement en Russie, avec un capital enregistré total de 1,6 milliard de dollars, se classant 4e sur 81 pays et territoires accueillant des investissements vietnamiens.

Nouveaux élans pour la coopération bilatérale

"L’énergie est l’un des piliers stratégiques de la coopération dans le cadre du partenariat stratégique global Vietnam - Russie. Depuis de nombreuses années, les activités de coopération pétrolière et gazière entre le Vietnam et la Russie sont mises en œuvre efficacement conformément au droit international, contribuant ainsi activement à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région ainsi que dans le monde", a souligné Bùi Thanh Son.

"La Russie est actuellement un partenaire majeur du Vietnam dans le secteur de l’énergie, notamment dans les projets pétroliers et gaziers. Les deux coentreprises Vietsopetro et Rusvietpetro opèrent très efficacement dans le domaine de l’exploration et de l’exploitation du pétrole et du gaz au Vietnam et en Russie", a-t-il fait savoir.

"Ces derniers temps, les deux pays ont également réalisé des progrès concrets dans la coopération en matière d’énergie nucléaire à des fins pacifiques, tout en élargissant la coopération à de nouveaux domaines énergétiques tels que les énergies renouvelables et les transports verts", a-t-poursuivi.

Dans le passé, l’Union soviétique a aidé le Vietnam à former près de 40.000 cadres et experts dans de nombreux domaines différents. Actuellement, la Russie continue de soutenir le Vietnam dans la formation des ressources humaines et plus de 5.000 étudiants vietnamiens font leurs études en Russie.

La communauté vietnamienne forte de quelque 80.000 personnes en Russie a contribué et apporte des contributions considérables aux relations bilatérales. La coopération décentralisée s’est renforcée avec désormais une vingtaine de paires de relations entre les localités des deux pays, notamment entre Hanoï, Hô Chi Minh Ville et Moscou, Saint-Pétersbourg.

"Dans le cadre de la visite, le secrétaire général Tô Lâm et la haute délégation vietnamienne auront d’importantes rencontres avec de hauts dirigeants russes, créant ainsi de nouveaux élans pour la coopération bilatérale dans de nombreux domaines, y compris les domaines de coopération traditionnels et de nouveaux domaines à grand potentiel tels que l’économie, le commerce, l’investissement, la science fondamentale, l’énergie, la haute technologie, l’intelligence artificielle, etc ; générant des forces motrices plus importantes pour matérialiser les objectifs de développement des relations bilatérales Vietnam-Russie, au profit des peuples des deux pays, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région ainsi que dans le monde", a-t-il conclu.

VNA/CVN