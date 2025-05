Samdech Techo Hun Sen affirme les contributions du Vietnam pour sortir le Cambodge du génocide

Lors de sa visite en Indonésie du 5 au 7 mai, Samdech Techo Hun Sen, président du Parti du peuple cambodgien et président du Sénat cambodgien, a présenté un exposé le 6 mai à l'Institut de recherche économique pour l'ASEAN et l'Asie de l'Est (ERIA) à Jakarta sur le thème "Paix et réconciliation nationale au Cambodge : leçons pour l'Asie du Sud-Est".