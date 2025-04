Le président de l’AN reçoit le vice-président de la Chambre basse biélorusse

Le président de l’Assemblée nationale (AN) Trân Thanh Mân s’est entretenu ce mardi, 29 avril, au Palais de l’Indépendance à Hô Chi Minh-Ville, avec Ipatau Vadzim, vice-président de la Chambre basse de Biélorussie, en visite pour le 50ᵉ anniversaire de la libération du Sud et de la réunification du Vietnam (30 avril 1975 - 30 avril 2025).

>> Vietnam et Biélorussie : solutions pour pousser la coopération commerciale

>> Forum d'affaires Vietnam - Biélorussie : renforcement des liens économiques et commerciaux

>> Consultation politique Vietnam - Biélorussie

Photo : VNA/CVN

Trân Thanh Mân a exprimé la volonté du Vietnam d’intensifier sa coopération avec la Biélorussie dans l’industrie manufacturière, la production de machines et les énergies propres.

De son côté, Ipatau Vadzim a plaidé pour un renforcement des échanges populaires, de la coopération éducative et culturelle, notamment via l’ouverture d’une liaison aérienne directe entre les deux pays.

Il a également appelé à élargir les partenariats dans l’intelligence artificielle, les technologies numériques et l’économie numérique, secteurs où la Biélorussie excelle, tout en favorisant l’accès mutuel des produits vietnamiens et biélorusses aux marchés de l’ASEAN et de l’Union économique eurasiatique.

Sur le plan parlementaire, les deux parties ont convenu de multiplier les rencontres de haut niveau, en présentiel ou en ligne, et de concevoir des programmes concrets pour optimiser la coopération législative. Elles ont réaffirmé leur soutien mutuel au sein des forums interparlementaires comme l’Union interparlementaire (IPU) et encouragé les échanges entre leurs groupes d’amitié parlementaire.

Les deux parties renforceront la coopération interparlementaire et favoriseront les échanges entre les groupes d’amitié parlementaires afin que ces groupes puissent servir de passerelles pour renforcer les relations dans d’autres domaines.

VNA/CVN