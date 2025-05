L’ambassadeur azerbaïdjanais souligne l’importance historique de Tô Lâm

>> Le chef du Parti en Russie, au Kazakhstan, en Azerbaïdjan et en Biélorussie pour renforcer les liens globaux

>> La visite d’État du secrétaire général Tô Lâm dynamise les liens Vietnam - Azerbaïdjan

>> Tô Lâm part pour le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan, la Biélorussie et la Russie

Photo : VNA/CVN

Il s’agit de la première visite d’un secrétaire général du PCV en Azerbaïdjan, plus de dix ans après la dernière rencontre entre les dirigeants des deux pays, a déclaré l’ambassadeur Mehdizade, ajoutant que la partie azerbaïdjanaise préparait un programme ambitieux pour renforcer les liens bilatéraux.

Évoquant le secteur de l’énergie et du pétrole, considéré comme un pilier de la coopération bilatérale, le diplomate a indiqué que des entreprises des deux pays allaient mettre en œuvre des projets conjoints dans le domaine des énergies renouvelables, un secteur d’intérêt croissant pour l’Azerbaïdjan ces dernières années.

En 2025, l’Azerbaïdjan, en collaboration avec ses partenaires vietnamiens, prévoit de mettre en œuvre 14 initiatives et déclarations communes ainsi que de lancer des projets dans l’énergie verte et la transformation numérique. Le pays a également proposé au Vietnam de rejoindre l’initiative du Corridor intermédiaire, qui implique également la Chine, le Kazakhstan et la Turquie, a poursuivi l’ambassadeur.

Coopération accrue dans le secteur éducatif

Selon lui, à l’occasion de la visite du dirigeant Tô Lâm, les dirigeants des deux pays devraient discuter des moyens de renforcer leur coopération dans divers domaines tels que le tourisme, l’éducation, les technologies de l’information, les transports, l’agriculture et l’environnement.

Les deux parties ont souhaité placer les jeunes générations au cœur de leurs efforts communs, notamment à travers une coopération accrue dans le secteur éducatif.

Le tourisme et la gastronomie figurent également parmi les domaines prometteurs de coopération, a estimé l’ambassadeur Mehdizade, soulignant l’importance d’ouvrir des vols directs entre les deux pays.

Enfin, il a annoncé l’organisation de l’édition 2025 des Journées du Vietnam à Bakou, un événement annuel célébrant la visite historique du Président Hô Chi Minh en Azerbaïdjan. Cette édition comprendra des projections de films vietnamiens, la présentation de spécialités culinaires et une exposition de produits vietnamiens.

VNA/CVN