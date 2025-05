La visite du chef du Parti en Azerbaïdjan, un jalon important des liens bilatéraux

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a souligné l'amitié traditionnelle avec le Vietnam, qui dure depuis plus d'un demi-siècle, alors que les deux pays se préparent à la visite d'État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, en Azerbaïdjan, les 7 et 8 mai.

S'adressant au correspondant de l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA), le président Ilham Aliyev est revenu sur les étapes clés des relations bilatérales, notamment sa visite officielle au Vietnam en 2014 et la visite réciproque du président vietnamien Truong Tân Sang en 2015. Ces visites, a-t-il déclaré, ont ouvert un nouveau chapitre pour les relations bilatérales et ont donné un nouvel élan à leur développement.

L'un des temps forts de la visite du président Truong Tân Sang a été le premier Forum d'affaires Azerbaïdjan-Vietnam, qui a réuni des dirigeants de secteurs tels que le pétrole et le gaz, l'énergie, la construction, la technologie, la finance, le commerce, le tourisme, les transports et l'industrie pharmaceutique. Pour consolider cette dynamique, les deux pays ont créé le Comité intergouvernemental Vietnam - Azerbaïdjan sur la coopération économique, commerciale, scientifique et technique, une plateforme de dialogue soutenu et d'initiatives conjointes.

Le président Ilham Aliyev a souligné les consultations politiques régulières entre les deux ministères des Affaires étrangères, la plus récente ayant eu lieu fin avril, et salué l'efficacité des activités des groupes d'amitié parlementaires des deux législatures. Il a également souligné l'étroite collaboration au sein d'organisations mondiales telles que le Mouvement des non-alignés et les Nations unies.

L'Azerbaïdjan attache de l'importance au développement de ses liens économiques et commerciaux avec le Vietnam, a-t-il déclaré, précisant que les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 223,93 millions de dollars en 2024 et qu'il existe encore un potentiel de croissance important. La coopération dans le secteur pétrolier, fondée sur un solide ancrage historique, continue de prospérer, les experts azerbaïdjanais ayant joué un rôle essentiel dans le développement de l'industrie pétrolière et gazière vietnamienne.

Les échanges culturels, humains et éducatifs, initiés à l'époque soviétique, se sont intensifiés ces dernières années. Environ 5 000 étudiants vietnamiens ont étudié en Azerbaïdjan durant cette période, dont beaucoup occupent aujourd'hui des postes importants au sein du gouvernement vietnamien.

Coopération approfondie

La Fondation Heydar Aliyev a renforcé ces liens, notamment en finançant la construction d'une école primaire dans la province septentrionale de Hà Giang en 2018. Le mois dernier, la vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, Leyla Aliyeva, s'est rendue au Vietnam et a rencontré la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân, des représentants des industries créatives vietnamiennes et des dirigeants de l'École supérieure de commerce et de tourisme de Hanoï, ainsi que d'anciens étudiants vietnamiens ayant étudié en Azerbaïdjan. Lors de sa visite, l'école a reçu un certificat de soutien financier de la fondation.

Le président azerbaïdjanais a qualifié la prochaine visite du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, sa première depuis sa prise de fonction, d'événement politique important dans les relations bilatérales. Cette visite souligne la forte volonté des deux parties d'approfondir leurs liens et d'explorer de nouveaux domaines de coopération, a-t-il déclaré.

Le dirigeant azerbaïdjanais a indiqué que, lors de cette visite, les deux parties entendent engager des discussions approfondies sur les questions urgentes, harmoniser leurs approches et identifier des domaines prometteurs pour une coopération plus approfondie. Les principaux sujets abordés incluent le dialogue politique, les relations commerciales et économiques, ainsi que les échanges humanitaires et culturels.

Le président Aliyev a déclaré qu'une attention particulière serait accordée au renforcement du dialogue entre les Partis. La coopération entre le Parti du nouvel Azerbaïdjan et le PCV s'est intensifiée et la prochaine visite devrait réaffirmer le haut niveau d'interaction politique et idéologique entre les deux parties.

Se déclarant convaincu que les deux pays disposent de nombreuses opportunités pour développer leur coopération dans divers secteurs, le président Ilham Aliyev a déclaré que de nouvelles opportunités dans les relations commerciales et économiques pourraient non seulement stimuler la croissance économique, mais aussi établir des bases solides pour des partenariats mutuellement bénéfiques, contribuant ainsi à la diversification des économies des deux pays.

Il a identifié le tourisme comme l'un des secteurs les plus prometteurs pour le renforcement des relations, suggérant que la mise en place de vols directs entre les villes vietnamiennes et Bakou, ainsi que le développement de programmes touristiques, favoriseront l'intérêt mutuel pour la culture et l'histoire de l'autre.

Il a également plaidé en faveur de projets culturels communs, de programmes éducatifs humanitaires et d'initiatives collaboratives dans les domaines de la santé et de la protection des écosystèmes.

L'éducation a été soulignée comme un autre secteur essentiel de la coopération. L'Azerbaïdjan accueille des étudiants vietnamiens grâce à des programmes de bourses et de subventions offerts aux citoyens des États membres du Mouvement des non-alignés. Il a ajouté que ces opportunités stimuleront les échanges universitaires, la recherche scientifique et les liens entre les peuples.

La mise en œuvre de programmes d'échange et la coopération dans les domaines scientifique et technologique ont également été identifiées comme un domaine prometteur pour la coopération bilatérale, a-t-il conclu.

