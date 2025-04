Consultation politique Vietnam - Biélorussie

Photo : VNA/CVN

La vice-ministre des des Affaires étrangères (AE), Lê Thi Thu Hang, et le premier vice-ministre biélorusse des AE, S. Lukashevich, ont présidé jeudi 24 avril à Minsk les consultations politiques. Dans un esprit sincère, ouvert et de confiance réciproque, les deux parties ont évalué les résultats de la mise en œuvre des accords conclus récemment entre les dirigeants des deux pays, échangé des opinions sur les mesures visant à renforcer les relations bilatérales dans les temps à venir, ainsi que sur les questions internationales et régionales d'intérêt mutuel.

Les deux parties ont exprimé leur satisfaction face aux développements positifs de l'amitié traditionnelle et de la coopération multiforme entre le Vietnam et la Biélorussie, notamment après la visite officielle du Premier ministre biélorusse R. Golovchenko au Vietnam en décembre 2023 et la rencontre entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président biélorusse A. Loukachenko (octobre 2024).

Les deux vice-ministres des Affaires étrangères ont affirmé la nécessité de renforcer les échanges de délégations et les contacts réguliers, de coordonner étroitement leurs positions et de se soutenir mutuellement au sein des forums multilatéraux. Cette démarche vise à établir une base solide pour un développement durable et approfondi de la coopération dans divers domaines. Ils ont également convenu de collaborer pour préparer minutieusement et assurer le succès des prochaines visites de hauts dirigeants des deux pays.

Ils se sont engagés à encourager les ministères, les secteurs et les entreprises des deux nations à intensifier la connectivité, les contacts et les échanges d'informations, à explorer de nouvelles opportunités d'investissement et d'affaires mutuellement bénéfiques, et à faciliter l'accès réciproque de leurs marchandises respectives à leurs marchés.

Les deux parties ont hautement apprécié la signature de l'accord d'exemption de visa pour les citoyens des deux pays et ont encouragé et soutenu les compagnies aériennes des deux pays à envisager d'ouvrir des vols directs pour promouvoir le tourisme, l'investissement, le commerce et les échanges entre les peuples.

Elles ont déclaré que le Vietnam et la Biélorussie avaient de nombreux atouts et potentiels pour promouvoir la coopération dans d'autres domaines tels que les sciences et technologies, l'innovation, l'agriculture et l'ingénierie mécanique, la culture, les sports, etc. En ce qui concerne la coopération en matière d'éducation et de formation, la vice-ministre Lê Thi Thu Hang a suggéré à la Biélorussie d’augmenter les bourses complètes pour les étudiants vietnamiens.

Concernant la coopération entre les deux ministères des AE, les deux vice-ministres ont convenu de maintenir régulièrement le mécanisme de consultation politique et de contact entre les dirigeants des deux ministères des Affaires étrangères pour promouvoir le rôle de coordination et renforcer les relations entre le Vietnam et la Biélorussie.

Les deux vice-ministres ont échangé leurs analyses et opinions sur la situation mondiale et régionale actuelle. Ils ont convenu de la nécessité de poursuivre une politique étrangère indépendante, autonome, équilibrée, diversifiée et multilatérale, tout en renforçant leur coordination au sein des organisations internationales et des forums multilatéraux, notamment l'ONU. L'objectif est de promouvoir leurs rôles respectifs et de contribuer à l'effort collectif pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement aux niveaux régional et mondial.

Les deux parties ont également insisté sur le principe du règlement pacifique des différends, conformément aux fondements du droit international et à la Charte des Nations unies. Elles ont également réaffirmé leur engagement à se soutenir mutuellement dans leur participation aux forums multilatéraux, en particulier dans le cadre de l'ONU.

VNA/CVN