Résolution 57 : VNeID, un socle de confiance pour les paiements numériques au Vietnam

L’application nationale d’identification électronique VNeID est désormais largement déployée dans de nombreux secteurs, notamment bancaire. Face à une population jeune et à une forte demande d’ouverture de comptes en ligne, la vérification d’identité via cette plateforme nationale s’impose comme une évolution incontournable.

>> Le Vietnam s’engage dans l’ère numérique

>> Marché du travail 2026 : le grand basculement vers le numérique

>> La transformation numérique met à l’épreuve la gouvernance et les droits des citoyens

>> Résolution 57 : la transformation numérique au service des minorités ethniques

Photo : ST/CVN

Les paiements sans numéraire au Vietnam connaissent une croissance rapide et sans précédent. Selon la Banque d’État, ces dernières années, le nombre de transactions de paiement électronique a progressé à un rythme annuel à deux chiffres, avec des dizaines de millions de comptes actifs. Au cours des neuf premiers mois de 2025, les paiements sans contact ont maintenu une dynamique soutenue : par rapport à la même période de 2024, le nombre total de transactions a augmenté de 43,32% et leur valeur de 24,23%.

Cependant, parallèlement à l’accélération de la numérisation, les formes de fraude, d’usurpation d’identité et de violation des données personnelles deviennent de plus en plus sophistiquées. D’après le ministère de la Police, les cas d’escroquerie et d’arnaques en ligne ont augmenté ces dernières années, tant en nombre qu’en complexité. Au cours des huit premiers mois de 2025 seulement, le pays a recensé plus de 1.500 cas de fraude, pour un préjudice total estimé à plus de 1.660 milliards de dôngs.

Sécurité et inclusion financière

Nombre de ces affaires résultent de l’exploitation, par des fraudeurs, de failles dans les systèmes de vérification d’identité. Ces derniers volent ou usurpent des informations personnelles afin d’ouvrir des comptes, d’en prendre le contrôle et d’effectuer des transactions illégales.

Ngô Anh Tuân, directeur principal des solutions de paiement pour la banque de détail de Techcombank, estime que, dans un contexte où les escroqueries et les fuites de données personnelles se multiplient, la question de la sécurité et de l’authentification de l’identité est devenue une préoccupation majeure de l’ensemble de la société, et non plus du seul secteur bancaire.

Selon lui, la plateforme nationale d’identification électronique VNeID, dont les fonctionnalités d’interconnexion sont actuellement en cours de déploiement, jouera un rôle clé dans le renforcement de la sécurité. À ce jour, le Vietnam compte plus de 60 millions d’utilisateurs de VNeID, ce qui en fait l’une des plateformes numériques les plus importantes du pays en termes de nombre d’usagers.

Contrairement aux solutions d’authentification développées de manière indépendante par diverses organisations, VNeID s’appuie sur la base de données nationale de la population gérée par le ministère de la Police, qui constitue la principale source officielle de données d’identité des citoyens. Son intégration croissante dans les services publics, la santé, l’éducation, la finance et la banque illustre la volonté de faire de l’identification numérique un pilier de la transformation numérique nationale.

"VNeID est désormais largement utilisé dans de nombreux domaines, y compris la banque. Face à une population jeune et à une forte demande d’ouverture de comptes bancaires en ligne, la vérification d’identité via une plateforme nationale est une évolution incontournable", souligne Ngô Anh Tuân.

Dans l’écosystème numérique, les banques constituent un maillon essentiel, au carrefour des flux financiers, des données personnelles et des transactions de grande valeur. Selon la Banque d’État, le pays compte aujourd’hui des dizaines de millions de comptes de paiement individuels, pour un volume annuel de transactions électroniques atteignant des centaines de billions de dôngs.

S’appuyant sur ce constat, Techcombank a collaboré étroitement avec le ministère de la Police pour mettre en œuvre une solution d’ouverture de compte bancaire directement via l’application VNeID. Cette initiative vise non seulement à améliorer l’expérience client, mais aussi à répondre à trois exigences fondamentales du système financier numérique : la rapidité de traitement, la sécurité et la transparence dans la gestion des données personnelles.

Un accès financier facilité pour les zones reculées

Photo : VNA/CVN

Sur le plan technique, Techcombank a optimisé le processus d’ouverture de compte via VNeID, permettant aux utilisateurs de s’inscrire en quelques étapes seulement sur leur téléphone. Dans de nombreux cas, la procédure se limite à deux étapes principales, supprimant ainsi la nécessité de se rendre en agence ou de présenter des documents papier.

Parallèlement, cette simplification contribue à promouvoir l’inclusion financière, notamment pour les populations des zones rurales reculées, où l’accès aux agences bancaires traditionnelles demeure limité.

L’une des caractéristiques notables de cette solution réside dans son mécanisme de sécurité à trois niveaux : mots de passe, biométrie et, au plus haut niveau, une authentification biométrique directement connectée à la plateforme VNeID du ministère de la Police.

D’après Ngô Anh Tuân, la combinaison de ces différents niveaux de protection permet de réduire considérablement les risques d’usurpation d’identité et de piratage de comptes, face à la sophistication croissante des cyberattaques. Plus encore, l’authentification reposant sur un système d’identification national renforce la fiabilité globale du processus, par rapport à des dispositifs fondés uniquement sur les informations fournies par l’utilisateur.

Outre la sécurité, Techcombank - forte de plus de 30 ans d’expérience et d’environ 15 millions de clients - accorde également une importance particulière à la transparence. À chaque étape de l’ouverture de compte et des transactions, les clients sont clairement informés de l’utilisation et du partage de leurs données, et ne poursuivent la procédure qu’avec leur consentement explicite. Cette approche s’inscrit dans les tendances internationales, qui considèrent les données personnelles comme un patrimoine nécessitant une gestion responsable et traçable.

À long terme, l’intégration de VNeID aux services bancaires illustre un nouveau modèle de partenariat public-privé dans la transformation numérique. L’État fournit l’infrastructure d’identification et les données d’origine, tandis que les entreprises financières et technologiques développent des services sur cette base, selon des normes unifiées.

Dans le contexte où le Vietnam s’est fixé pour objectif de bâtir une économie, une société et un gouvernement numériques, de tels modèles sont appelés à contribuer à l’instauration d’une infrastructure de confiance, indispensable au fonctionnement efficace et durable de l’économie sans numéraire.

Quê Anh/CVN