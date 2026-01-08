Résolution 57 : la transformation numérique au service des minorités ethniques

Un an après l’adoption de la Résolution N°57 du Bureau politique sur les percées dans le développement des sciences, des technologies, l’innovation et la transformation numérique nationale, la province de Lào Cai (Nord) connaît une mutation profonde.

Photo : VNA/CVN

De nombreux modèles et initiatives de savoirs numériques efficaces, déployés de manière synchronisée et opportune dans les zones montagneuses et reculées, ont marqué une étape importante dans l’extension de la transformation numérique aux communautés locales, contribuant à la réalisation des objectifs et indicateurs de développement socio-économique.

La commune frontalière de Bat Xat illustre cette dynamique avec le succès du "hameau numérique", notamment à Suôi Chai, une localité peuplée exclusivement de minorités ethniques. Le modèle a démontré des progrès tangibles dans l’amélioration de l’accès aux procédures administratives, ainsi que dans le renforcement des capacités de direction et de gestion des comités du Parti et des autorités communales.

La mise en œuvre efficace de la Résolution N°57 dans les villages montagneuses de Bat Xat doit beaucoup à l’implication active du corps enseignant, dont les membres jouent un rôle central au sein des équipes technologiques communautaires.

Selon Vu Hông Phuong, secrétaire adjoint permanent du comité du Parti de la commune de Bat Xat, la diffusion des savoirs numériques auprès des populations des zones reculées et des minorités ethniques revêt une importance particulière, contribuant à réduire la fracture numérique et à garantir que personne ne soit laissé pour compte.

La transformation numérique, mise en œuvre de manière vigoureuse, facilite non seulement l’accès des citoyens aux procédures administratives, mais encourage également les agriculteurs de la province de Lào Cai à adopter les technologies de l’information, les réseaux sociaux et le commerce électronique dans leurs activités de production et de commercialisation, contribuant ainsi à la création de revenus stables.

À Muong Khuong, les agriculteurs s’approprient les réseaux sociaux et les plateformes d’e-commerce pour valoriser leurs productions, telles que les mandarines. En maîtrisant le livestreaming et le marketing digital, ils connectent leurs exploitations aux marchés nationaux, stabilisant ainsi leurs revenus. Pour ces populations, le passage de l’agriculture traditionnelle à l’économie numérique constitue un levier de développement inédit.

En 2025, Lào Cai a achevé 100% des missions confiées par les autorités centrales dans le cadre de la Résolution N°57. Pour la période 2026-2030, la province ambitionne de structurer un écosystème d’innovation robuste, axé sur l’agriculture numérique, le tourisme intelligent, le commerce électronique et la logistique transfrontalière, tout en misant sur l’investissement dans les infrastructures numériques, les données et les plateformes partagées, ainsi que sur le développement des ressources humaines au service de l’innovation.

VNA/CVN