Une entreprise vietnamienne propose des services de paiement numérique de billets d'avion au Laos

Un accord de coopération relatif au paiement des billets d'avion via les services UNITEL a été signé le 13 janvier à Vientiane (Laos) entre Star Fintech, filiale de Star Telecom (Unitel) - joint-venture du groupe Viettel au Laos - et Lao Airlines, la compagnie aérienne nationale du pays.

Aux termes de cet accord, les paiements des billets de Lao Airlines seront effectués via le portefeuille électronique Umoney, fourni par Star Fintech. Ce partenariat marque une avancée importante dans la transformation numérique du secteur aérien lao et contribue à lever un obstacle de longue date lié au monopole des moyens de paiement dans le pays du million d'éléphants.

Photo : VNA/CVN

Conformément à l'accord, Umoney fournira une solution de passerelle de paiement entièrement intégrée à l'application mobile et au site web officiels de Lao Airlines. Une innovation clé réside dans l'introduction d'un modèle d'agrégateur de paiements intermédiaire (Payement Aggregator). Pour la première fois au Laos, les clients pourront non seulement payer avec le portefeuille électronique Umoney, mais aussi utiliser leurs comptes auprès d'autres banques partenaires pour acheter facilement leurs billets d'avion en ligne.

Auparavant, l'achat de billets en ligne auprès de Lao Airlines reposait principalement sur la plateforme de paiement de la Banque pour le commerce extérieur du Laos (BCEL) ou sur des cartes de crédit internationales, ce qui constituait un frein notable pour de nombreux clients. Grâce à la solution Umoney, l'accès aux services devient plus équitable, offrant une plus grande simplicité d'utilisation sans obliger les passagers à changer de banque ni à disposer d'une carte de crédit internationale.

Lors de la cérémonie de signature, Ha Chien Thang, directeur de Star Fintech, a souligné que ce partenariat s'inscrit pleinement dans l'objectif d'Umoney de promouvoir une finance numérique inclusive et de devenir un véritable "compagnon financier" pour chaque passager.

En 2025, Umoney a franchi plusieurs étapes importantes, notamment en devenant le premier portefeuille électronique à se connecter avec succès au réseau national de paiement du Laos (LAPNet) et en lançant des services d'épargne en ligne. Le partenariat avec Lao Airlines s'inscrit dans la stratégie globale de repositionnement de la marque Umoney, renforçant sa position de portefeuille électronique détenant la plus grande part de marché et la couverture la plus étendue au Laos, en particulier dans les zones rurales et reculées.

De son côté, Lao Airlines demeure la plus grande et l'unique compagnie aérienne du Laos, exploitant un vaste réseau de lignes nationales et internationales. L'intégration de la solution de paiement Umoney devrait améliorer l'expérience client, raccourcir les délais de réservation et réduire la pression sur le système de billetterie traditionnel de la compagnie.

VNA/CVN