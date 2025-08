FPT renforce sa coopérationavec des partenaires français

Photo : FPT/CVN

En 2023, FPT a dépassé le seuil d'un milliard de dollars de chiffre d’affaires issu des services informatiques sur les marchés étrangers et a figuré parmi les 40 premières entreprises asiatiques de services IT (selon le rapport de Gartner).

"En Europe, la France est actuellement l’un des marchés clés de FPT. Ce dernier y est présent depuis 2008, ce qui constitue aussi la première étape de FPT dans son parcours d’entrée sur le marché européen. Après près de 20 ans d’activité et de développement, depuis 2023, FPT figure officiellement parmi les 100 premières entreprises informatiques en France (Top 100 des Entreprises ICT en France)", a affirmé Christophe Schwanengel, PDG de FPT France relevant du groupe FPT.

À présent, FPT dispose de bureaux dans plusieurs grandes villes : Paris, Lyon, Toulouse et Sophia Antipolis, avec plus de 100 employés, dont la majorité sont des locaux. De plus, une équipe de 600 ingénieurs et experts dédiés au marché français travaille au Vietnam.

À ce jour, FPT a établi des relations de partenariat stratégique de longue date avec de nombreux grands groupes français, diversifiés dans plusieurs secteurs, tels qu’Airbus, CANAL+, Sagemcom, OPMobility, Valeo, Geopost, Quadient…

L’un des plus grands partenaires de FPT en France est Airbus. FPT et Airbus collaborent depuis plus d’une décennie et ont récolté de nombreux succès. Par exemple, en 2017, FPT a été l’un des premiers partenaires à accompagner Airbus dans le déploiement de l’écosystème Skywise dans la région Asie-Pacifique.

Skywise est une plateforme de données ouverte dans le secteur aéronautique d’Airbus, qui permet d’intégrer les données des compagnies aériennes et de développer des programmes de formation personnalisés pour les utilisateurs.

Signature des accords de coopération

En mai 2025, FPT a également été la seule entreprise vietnamienne invitée à participer au Sommet des entreprises - Choose France Summit 2025, organisé par le président français Emmanuel Macron à Paris, affirmant une nouvelle fois son empreinte sur le marché français.

En juin dernier, FPT a officiellement signé un accord pour devenir "Partenaire technologique stratégique mondial" de ce client. La signature a eu lieu dans le cadre du Forum des entreprises Vietnam - France à Paris, sous le haut patronage du Premier ministre vietnamien Phạm Minh Chinh lors de sa visite officielle en République française.

Photo : FPT/CVN

Au cours de ses activités sur le marché français, FPT n’a cessé de rechercher des collaborations avec des entreprises locales afin de renforcer ses capacités de prestation de services. En particulier, en 2023, FPT a acquis la majeure partie des parts de la société française de conseil en informatique AOSIS, dans le but de renforcer ses compétences dans les domaines du SAP, des données, du cloud computing et des solutions intelligentes pour les secteurs de l’aéronautique, de l’espace et du transport.

En 2024, FPT a signé un protocole d’entente (MoU) avec le groupe européen de services numériques SQLI - une entreprise technologique disposant de 25 ans d’expérience dans le secteur aéronautique en général et dans l’expérience digitale en particulier.

Vers une transition écologique

Avec le souhait de devenir une "passerelle" active contribuant à la promotion de la coopération entre les deux pays dans des domaines tels que la transformation numérique et la transition écologique, FPT accorde toujours une grande importance à l’établissement et au maintien de relations solides avec les principales organisations et entreprises importantes en France, telles que Business France et MEDEF (Mouvement des Entreprises de France), ainsi que les ministères, agences gouvernementales et ambassades des deux pays.

Photo : FPT/CVN

En juin dernier, le Forum des leaders Vietnam - France (Vietnam - France Leaders Forum) a été organisé pour la première fois à Hanoï. L’événement a été co-présidé par Truong Gia Binh, président du conseil d’administration de FPT, et Benoit Clocheret, président exécutif du groupe Artelia. C’était la première fois que cet événement visait à promouvoir la coopération économique bilatérale en renforçant les joint-ventures et les partenariats entre les grandes entreprises des deux pays. Cet événement est également attendu pour attirer davantage d’entreprises françaises de toutes tailles et de divers secteurs à développer leurs activités au Vietnam, tout en encourageant de nombreux groupes vietnamiens à rechercher des opportunités de développement en France.

En mai 2024, FPT a organisé le Forum d’affaires France - Vietnam (Business Forum France - Vietnam) à Paris, visant à renforcer la coopération stratégique, à promouvoir l’application des technologies mobiles et de l’intelligence artificielle pour innover en affaires et favoriser un développement durable en France en particulier, et en Europe en général. Le succès de cet événement a contribué à améliorer l’image du secteur technologique vietnamien sur le marché français et à l’international.

Développer une main-d’œuvre francophone

"En juillet 2024, nous avons créé l’Association Francophone FPT afin de promouvoir la connexion de la communauté francophone, de construire un réseau de talents de haute qualité maîtrisant le français et d’offrir des opportunités d’emploi en France", a informé Christophe Schwanengel, PDG de FPT France.

Photo : FPT/CVN

Et d’ajouter : "Nous collaborons également avec des entreprises et des institutions éducatives en France, tout en mettant l’accent sur la formation d’ingénieurs et d’experts francophones à l’Université FPT". Par exemple, dans le cadre du Forum des leaders Vietnam - France organisé en juin dernier, FPT et l’Organisation éducative Odyssey (France) ont signé une lettre d’intention marquant le début d’un partenariat stratégique visant à introduire des programmes de formation de haute qualité français dans le système éducatif vietnamien.

Odyssey Education est un groupe international d’éducation français, spécialisé dans la fourniture de programmes éducatifs français de la maternelle au lycée, avec 13 établissements en Europe, en Afrique du Nord et en Asie du Sud-Est. Odyssey Education est un partenaire reconnu par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), rattachée au ministère français des Affaires étrangères, dans le développement du réseau mondial de l’éducation française.

Hoàng Phuong/CVN

À propos de FPT

FPT Corporation (FPT) est un leader mondial des services technologiques et informatiques. Son siège social est situé au Vietnam et ses activités s’étendent sur trois secteurs clés : la technologie, les télécommunications et l’éducation. Depuis plus de 30 ans, FPT fournit des solutions performantes à des millions de personnes et à des dizaines de milliers d’organisations à travers le monde. Soucieuse de renforcer la position du Vietnam sur la scène technologique mondiale et de fournir des solutions de pointe aux entreprises internationales, la société se concentre sur cinq domaines stratégiques : l’intelligence artificielle, l’automobile, les semi-conducteurs, la transformation numérique et la transformation écologique. En 2024, FPT a réalisé un chiffre d’affaires total de 2,47 milliards de dollars américains et comptait plus de 54.000 employés répartis dans ses principaux secteurs d’activité.