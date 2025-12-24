Vietjet : découvrez les classes Business et SkyBoss - l’élégance d’un leader

Le 24 décembre, dans le but d’offrir une expérience toujours plus agréable, la compagnie aérienne vietnamienne Vietjet a lancé un programme spécial pour les classes de Business et SkyBoss, deux classes de billets premium destinées aux clients exigeants et ambitieux, avec pour devise "L’élégance d’un leader".

Valables sur les liaisons aériennes principales entre Hô Chi Minh-Ville et Hanoï, les billets en classe Business et SkyBoss proposent un voyage où raffinement, émotion et personnalisation sont au rendez-vous, sans oublier efficacité et confort.

Dès l’arrivée, les passagers Business et SkyBoss bénéficieront d’un enregistrement à un comptoir dédié, d’un passage prioritaire aux contrôles de sécurité et à l’embarquement, d’un service de navette privée et d’un accès à des salons luxueux - pour un voyage serein et agréable avant chaque vol.

En vol, les passagers bénéficieront de sièges en cuir haut de gamme, disposés individuellement, créant un espace calme et confortable. L'expérience de vol est assortie d’un service de restauration chaude, copieux et nutritif, proposant à volonté des plats emblématiques et appréciés tels que le Pho, le "Bún bò Huế" (la célèbre soupe de nouilles au bœuf de Huê), le bánh mi, le café au lait, le matcha… Chaque repas répond à vos besoins tout en vous offrant des saveurs familières et une sensation de bien-être tout au long du voyage.

Des mélodies intemporelles, subtilement sélectionnées pour créer une atmosphère relaxante et apaisante à 10.000 m d'altitude, accompagnent les repas. À cette altitude, les passagers peuvent se détendre, méditer ou simplement profiter d'un moment d'intimité dans les airs.

L'expérience est parachevée par l'attention dévouée, souriante et attentionnée de l'équipage Vietjet. Leur service amical, accessible et professionnel, toujours présent au bon moment et avec justesse, offre une sensation de confort et de convivialité, signature du service unique de Vietjet.

De nombreux services exclusifs

Parallèlement à la qualité de ses services, Vietjet continue de développer son réseau de vols intérieurs flexible et à haute fréquence, notamment sur les principaux axes économiques et touristiques, permettant ainsi aux passagers de gérer leur temps et d'optimiser leurs déplacements, qu'ils soient professionnels ou de loisirs.

Business et SkyBoss ne sont pas de simples options de billets, mais un style de voyage: chaque trajet est conçu pour susciter des émotions, gagner du temps et accompagner celles et ceux qui sont toujours en avance sur leur temps, leaders et sources d'inspiration.

Le programme spécial Business et SkyBoss est appliqué aux trajets suivants : Hô Chi Minh-Ville - Hanoï et Hanoï - Hô Chi Minh-Ville. La période de validité de la classe Business s’étend du 1er janvier 2026 jusqu'à nouvel ordre. Pour la classe SkyBoss, l’offre commence le 1er janvier 2026 et durera jusqu’au 30 juin 2026. Tarifs des forfaits (à titre indicatif): SkyBoss à partir de 1,8 millions de dôngs et Business à partir de 3,3 millions de dôngs.

Les privilèges (sous certaines conditions) inclus pour les passagers des classes Business et SkyBoss sont: bagage cabine jusqu’à 18 kg, bagage en soute jusqu’à 40 kg, accès au salon Premium et un billet d’entrée gratuit ainsi que le transfert jusqu’à l’avion pour un accompagnant, la possibilité de changer de billet pour un vol plus tôt, enregistrement, passage de la sécurité et embarquement prioritaires, sièges en cuir premium en cabine privée, repas chauds - frais et équilibrés à volonté, musique d’ambiance pendant tout le voyage, points SkyJoy multipliés par 2,5, assistance téléphonique dédiée (1900 6896).

Avec Business & SkyBoss, Vietjet s’engage à offrir une expérience de vol sophistiquée et riche en émotions, grâce à un personnel dévoué, attentif et souriant, une cuisine exquise et des moments inoubliables.

Tân Dat/CVN