FPT signe un contrat de transformation numérique de 100 millions de dollars avec un client américain

Le groupe technologique vietnamien FPT a signé un contrat de trois ans d’une valeur de 100 millions de dollars avec un partenaire américain. Ce partenariat vise à accélérer la transformation numérique pour des clients en Amérique du Nord, en Europe et au Japon, marquant une étape importante dans la stratégie mondiale de FPT.

Dans le cadre de cet accord, FPT fournira des solutions numériques intégrées dans des secteurs tels que la banque, la finance, l’assurance et la distribution, avec une extension prévue vers la santé, la logistique, l’énergie et l’industrie manufacturière. Les services comprennent le conseil IT, la migration vers le cloud, la gestion des infrastructures et des applications, en intégrant des technologies avancées comme l’intelligence artificielle (IA) et l’analyse de données.

Adoptant une stratégie "AI-First", FPT concentre ses efforts sur le développement de solutions d’IA en collaboration avec des partenaires mondiaux tels que Microsoft et NVIDIA.

Selon Dang Trân Phuong, directeur général adjoint de FPT Software et directeur général pour l’Amérique du groupe FPT, l’IA est au cœur de la stratégie de FPT, permettant de proposer des solutions plus intelligentes, adaptées aux grands projets de transformation numérique.

FPT a récemment conclu plusieurs contrats majeurs dépassant 100 millions de dollars aux États-Unis, à Singapour et en Allemagne, dont un contrat de 225 millions de dollars en 2024 avec un grand groupe technologique américain.

En outre, l’entreprise investit fortement dans la formation de talents technologiques. Ses centres d’IA au Vietnam et au Japon, dotés de supercalculateurs parmi les plus rapides au monde, jouent un rôle central dans le développement de solutions d’IA à grande échelle.

Par ailleurs, FPT a lancé FleziPT, une plateforme d’IA développée en interne, conçue pour aider les entreprises à adopter une transformation numérique flexible, complète et évolutive, illustrant l’engagement du groupe à combiner innovation, IA et capital humain au service de ses clients.

VNA/CVN