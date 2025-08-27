FPT Retail et V-Green s'associent pour déployer un réseau de recharge VinFast

La compagnie V-Green, spécialisée dans le développement d'infrastructures de recharge, et FPT Retail ont signé, le 26 août, un protocole d'accord. Ce partenariat stratégique vise à créer un réseau national de bornes de recharge et de stations d'échange de batteries pour les véhicules électriques VinFast, qui seront installées dans les magasins FPT Shop dès cette année.

Photo : VNA/CVN

En vertu de cet accord, V-Green et FPT Retail installeront des bornes de recharge et des armoires d'échange de batteries dans les magasins FPT Shop, via la location de locaux ou des franchises.

L'implantation sera optimisée selon les caractéristiques de chaque site, avec une mise en service prévue pour novembre 2025. La combinaison du réseau étendu de FPT Retail et de l'expertise opérationnelle de V-Green offrira aux utilisateurs VinFast un accès pratique, notamment dans les centres-villes.

Nguyên Duc Vinh, directeur général adjoint de V-Green, a expliqué que ce partenariat est crucial pour étendre rapidement le réseau et améliorer l'expérience client. "Avec les atouts conjoints, V-Green vise à devenir l'un des principaux développeurs d'infrastructures de recharge au monde et à contribuer à un avenir durable", a-t-il déclaré.

Nguyên Việt Anh, directeur général adjoint de FPT Retail, a quant à lui souligné que cette collaboration représente à la fois une opportunité commerciale et une responsabilité sociale. L'objectif est de soutenir la transition écologique du Vietnam et l'objectif du gouvernement d'atteindre le Net Zéro d'ici 2050.

V-Green a l'ambition de déployer 150.000 points de recharge et d'échange de batteries dans l'ensemble des 34 villes et provinces du pays au cours des trois prochaines années, avec des franchises pour accélérer le maillage du réseau et faciliter la mobilité électrique à travers le pays.

