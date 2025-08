Réorganiser la structure industrielle de Hô Chi Minh-Ville

Après la fusion, Hô Chi Minh-Ville créera non seulement un espace de développement élargi avec la plus grande population et le plus grand PIB du pays, mais elle offrira également l'opportunité de remodeler l'ensemble de la structure industrielle vers l'intégration, la durabilité et la compétitivité mondiale.

Selon le Comité de gestion de l’Autorité des zones franches (ZF) et des zones industrielles (ZI) de Hô Chi Minh-Ville (HEPZA), la nouvelle mégapole du Sud compte 66 zones franches industrielles et parcs industriels, pour une superficie totale de plus de 27.000 ha. Après la fusion, elle est devenue une ville unique dotée d'une économie multi-piliers, disposant à la fois des capacités financières et commerciales d'un centre national, un moteur industriel de pointe et un écosystème logistique portuaire, ainsi qu'un potentiel touristique maritime.

Cette convergence peut créer une chaîne de valeur intrarégionale fermée, de la production à la logistique, en passant par la finance, jusqu'à la consommation et aux services, contribuant ainsi à réduire les coûts de transaction et à accroître la compétitivité de l'ensemble de la région.

Selon Cao Thi Phi Vân, directrice adjointe du Centre de promotion du commerce et de l'investissement de Hô Chi Minh-Ville, au-delà de l'aspect économique, la nouvelle Hô Chi Minh-Ville bénéficie également d'un environnement démographique et social favorable, avec une population totale de plus de 13,5 millions d'habitants et un taux d'urbanisation de 78%.

Ce sera la première mégapole du Vietnam, créant un marché du travail abondant et attirant les investissements internationaux grâce à sa taille et à sa forte connectivité régionale. Hô Chi Minh-Ville deviendra ainsi la plus grande zone économique industrielle intégrée du pays.

Cette structure permet de constituer un réseau d'espaces industriels diversifiés en termes d'échelle, de fonction et d'emplacement stratégique. Cette combinaison améliore non seulement l'efficacité des infrastructures et des ressources, mais contribue également à restructurer l'industrie vers des fonctions spécialisées et des connexions à la chaîne de valeur, créant ainsi une base solide pour Hô Chi Minh-Ville, après la fusion, pour devenir une région industrielle intégrée, verte, intelligente et de haute technologie, capable de rivaliser sur la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Le Dr Trân Hà Minh Quân, professeur associé et directeur de l'École des talents de l'UEH, ISB, Université d'économie de Hô Chi Minh-Ville (UEH), a souligné que Hô Chi Minh-Ville avait connu une profonde mutation de sa structure industrielle régionale, jetant les bases d'un écosystème industriel intégré, multifonctionnel et approfondi. Le processus de fusion a transformé la structure industrielle régionale, passant d'un développement fragmenté à une intégration multidimensionnelle, d'une expansion en largeur à une expansion en profondeur.

Restructurer l’espace industriel

Selon les experts, Hô Chi Minh-Ville, après la fusion, est également confrontée à de nombreux défis majeurs, notamment : la saturation progressive des parcs industriels traditionnels, le manque de synchronisation des infrastructures de connectivité interrégionales et la fragmentation des mécanismes de coordination régionale, qui ne répondent pas aux nouvelles exigences de développement intégré. Les systèmes de logistique et de transport ne sont pas organisés efficacement pour exploiter pleinement la capacité des ports maritimes tels que Cat Lai, Cai Mep-Thi Vai. L'intégration de l'industrie, des transports, de la planification résidentielle et de la transformation numérique reste lente, ce qui entrave l'efficacité de la chaîne de valeur et l'attraction des investissements stratégiques.

Le professeur associé Dr Trân Hà Minh Quân a indiqué que Hô Chi Minh-Ville avait identifié quatre objectifs stratégiques : élargir l'espace pour le développement de parcs industriels de haute technologie, compléter les connexions d'infrastructures régionales avec les pôles portuaires de Cai Mep-Thi Vai, développer une zone de transit logistique moderne dans l'ouest-nord-ouest et intégrer la planification du trafic, de l'industrie et du logement. Pour atteindre ces objectifs, la ville a besoin d'un modèle adapté de zones industrielles interconnectées et de solutions institutionnelles flexibles pour renforcer sa compétitivité internationale et contribuer durablement à la croissance économique nationale.

Selon Dô Thiên Anh Tuân, de l’École de politiques publiques et de gestion Fulbright, l'orientation du développement industriel de la ville dans les temps à venir suivra cinq piliers stratégiques : restructurer l'espace industriel selon les chaînes de valeur régionales intégrées, se concentrer sur la mise à niveau des industries stratégiques avec une compétitivité internationale, promouvoir une transformation numérique globale et une industrie verte, développer des ressources humaines techniques de haute qualité, construire une institution industrielle intégrée, flexible et proactive, avec sa capacité de coordination.

Pour atteindre cet objectif, la mégapole du Sud est recommandée de s'attacher davantage à attirer des investissements sélectifs et de qualité, en lien avec la transformation industrielle, développer les industries de soutien et améliorer les capacités de localisation, ainsi que les industries de plateforme et les industries émergentes. Parallèlement, la ville devrait innover dans les ressources humaines et les institutions pour une industrie de haute qualité et accroître la compétitivité industrielle grâce à des infrastructures numériques et vertes.

Texte et photo: Truong Giang/CVN