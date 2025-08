Maîtriser les prix pour une croissance stable et durable

Lors de la réunion, le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc a souligné l'importance cruciale de la gestion des prix, car sans une maîtrise efficace de l'inflation, les résultats de la croissance n'auront que peu d'impact sur la vie des citoyens et sur les activités de production et d'exploitation des entreprises.

Photo : VNA/CVN

Il a demandé aux ministères, aux services et aux collectivités locales de prêter une attention particulière à l'évolution des biens essentiels, liés à la vie quotidienne et aux activités économiques, notamment le pétrole, l'électricité, le riz, la viande, etc., afin de préparer des mesures de gestion appropriées.

Les ministères de la Construction, de l'Agriculture et de l'Environnement sont appelés à se coordonner avec les provinces afin de trouver des solutions fondamentales et synchrones pour gérer le marché immobilier.

Le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc a également donné des avis spécifiques sur les points suivants : gestion de la masse monétaire, stabilisation du taux de change du dông vietnamien par rapport au dollar américain ; gestion des prix de l'électricité, des matériaux de construction et des intrants pour la production…

Il a demandé une mise en œuvre synchronisée des mesures afin de maintenir l’Indice des prix à la consommation (IPC) à un niveau raisonnable, stimulant ainsi la croissance. Il a également insisté sur la nécessité de surveiller étroitement l’évolution des prix intérieurs, en particulier ceux des biens et services essentiels, et d’adopter des mesures proactives pour équilibrer l’offre et la demande, stabiliser le marché, prévenir les pénuries et les flambées de prix, tout en garantissant le bien-être social.

Il a chargé les ministères et localités d’élaborer des scénarios de gestion adaptés, notamment durant les périodes de forte demande sur des produits tels que le carburant, les matériaux de construction, les produits alimentaires, les intrants agricoles ou les services de transport.

Photo : VNA/CVN

Les ministères, les secteurs et les collectivités locales devraient renforcer la mise en œuvre et la supervision efficaces des mesures de déclaration et d'affichage des prix, diffuser les informations sur les prix et gérer rigoureusement les hausses de prix déraisonnables qui entraînent une instabilité du marché et appliquer la politique budgétaire en coordination avec la politique monétaire et les autres politiques afin de contribuer à la stabilisation macroéconomique, de maîtriser l'inflation et de garantir les principaux équilibres économiques.

Lors de la réunion, le vice-ministre des Finances, Lê Tân Cân, a déclaré que l'IPC avait augmenté de 3,2 à 3,3 % au cours des sept premiers mois. Il a jugé ce niveau approprié pour soutenir la croissance économique, car il permet de concentrer les ressources pour la maximiser.

Il a également précisé que l'inflation au Vietnam est maîtrisée dans la fourchette de 4,5 à 5% fixée par l'Assemblée nationale et le gouvernement, ce qui contribue à stabiliser la situation macroéconomique.

Le ministère des Finances a identifié plusieurs facteurs qui influenceront les prix au cours des derniers mois de 2025, créant à la fois des pressions à la hausse et à la baisse. Sur la base de ces prévisions, le scénario de gestion des prix mis à jour pour la fin de l'année prévoit une augmentation de l'inflation de l'ordre de 3,7 à 4,0%. Ces estimations s'alignent avec celles des organisations internationales, qui anticipent une inflation moyenne au Vietnam d'environ 2,9 à 4,2%.

Selon le ministère des Finances, si l'IPC continue de croître au même rythme que les mois précédents, il pourrait augmenter de 1,19 à 1,58% chaque mois sur les cinq mois restants de 2025. Cela permettrait d'atteindre l'objectif de maintenir l'inflation moyenne sur l'ensemble de l'année entre 4,5 et 5,0%.

VNA/CVN