L'autoroute HCM-Ville - Long Thành sera partiellement fermée pour travaux jusqu'à la mi-août

Photo : VECE/CVN

Selon Vietnam Expressway Services Engineering Joint Stock Company (VECE), (la Société par actions d’ingénierie des services autoroutiers du Vietnam), qui exploite l'autoroute de 55 km, les travaux de réparation ont débuté le 15 juillet et comprennent le remplacement des joints de dilatation du pont de Long Thành et la maintenance du STI.

Les travaux sur le joint de pile P26 du pont devraient durer 15 jours, durant lesquels la moitié de la chaussée de gauche (sens Dông Nai-Hô Chi Minh-Ville) sera fermée. Les limitations de vitesse seront réduites dans les zones concernées.

Par ailleurs, des améliorations du système de transport intelligent (STI) seront réalisées à 64 points de l'autoroute, avec des rétrécissements de voie et des limitations de vitesse réduites jusqu'à la mi-août.

Le VECE a mis en garde contre des embouteillages potentiels pendant la période de travaux. Les conducteurs sont invités à ralentir, à maintenir des distances de sécurité et à consulter les informations sur la circulation pour trouver d'autres itinéraires.

Photo : VNA/CVN

Des policiers et des contrôleurs routiers seront déployés aux points clés afin de gérer la circulation.

Inaugurée en 2015, l'autoroute à quatre voies Hô Chi-Minh-Ville - Long Thành - Dâu Giây relie Hô Chi Minh-Ville à la province de Dông Nai, et dessert les zones industrielles, les ports et les principaux axes routiers du sud du Vietnam.

Elle dispose de deux voies d'arrêt d'urgence et permet une vitesse de pointe de 100 km/h.

Le pont de Long Thành, l'ouvrage le plus grand et le plus complexe de l'itinéraire, s'étend sur 2,3 km et a été réparé pour la dernière fois en septembre 2024.

C'est un point d'embouteillage fréquent, notamment les week-ends et les jours fériés.

Le trafic a fortement augmenté depuis que l'autoroute a été reliée à l'autoroute Dâu Giây-Phan Thiêt, et de nouvelles augmentations sont attendues une fois reliée à l'autoroute Biên Hoà-Vung Tàu et à l'aéroport international de Long Thành, en construction.

Pour alléger la pression, le gouvernement prévoit de lancer un important projet d'extension le mois prochain, élargissant un tronçon de 22 km entre la rocade 2 de Hô Chi Minh-Ville et l'échangeur Biên Hoà-Vung Tàu.

VNA/CVN